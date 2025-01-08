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Происшествия

В Ошской области на баланс государства вернули 32 гектара земли

На баланс государства возвращено 32 гектара земли, стоимость которой превышает 500 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ. 

«В рамках следственно-оперативных мероприятий по материалам уголовного дела, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, а также финансирования деятельности ОПГ, на баланс Госагентства по управлению госимуществом на безвозмездной основе передан трансформированный под индивидуальное жилищное строительство земельный участок площадью 32 гектара на праве госакта. Он расположен в Кара-Суйском районе Ошской области», — говорится в сообщении.

В ГКНБ добавили, что продолжаются соответствующие оперативные мероприятия, направленные на выявление имущества, добытого преступным путем, в том числе представителями организованной преступности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316172/
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