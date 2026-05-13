Власть

Депутат: КР должна усилить берегозащитные работы на границе с Узбекистаном

Депутат Бактыяр Калпаев на заседании Жогорку Кенеша заявил о необходимости усиления берегозащитных работ на границе с Узбекистаном.

По его словам, размыв берегов трансграничной реки Кожошкен в Баткенской области приводит к сокращению сельскохозяйственных земель и требует срочных берегозащитных работ.

«Река Кожошкен протекает через Кадамджайский и Баткенский районы и является трансграничной: после делимитации границы один берег оказался на территории Кыргызстана, другой — Узбекистана. На узбекской стороне уже проведены работы по укреплению берегов, тогда как на кыргызской стороне остается много участков, нуждающихся в защите.

Это вопрос национальной безопасности. По мере размыва берегов сокращаются наши земли, а жители, выращивающие здесь рис, теряют свои участки», — сказал Калпаев.

Он призвал взять вопрос укрепления берегов реки Кожошкен под особый контроль, выделить финансирование и ускорить проведение работ.
