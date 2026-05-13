Общество

Родители учеников музшколы имени Шубина в Бишкеке жалуются на дорогой контракт

Родители учащихся Центральной детской музыкальной школы имени Шубина в Бишкеке жалуются на повышение контракта. Жалобу опубликовали в соцсети Threads.

По словам пользователя umai_ene_kg, под руководством действующего директора стоимость контракта в государственной музыкальной школе имени Шубина повышается практически каждый год.

«Если раньше родители платили 2,5 тысячи сомов в месяц, затем 3,5 тысячи сомов, то сейчас нас поставили перед фактом: задним числом нас обязывают оплатить 6,5 тысячи сомов за апрель и последующие месяцы. Почти 100-процентное повышение! Без нормальных объяснений и обсуждения с родителями. Без учета того, что у многих семей несколько детей и средние зарплаты. Мы хотим понять: на каком основании происходит такое резкое повышение и почему мнение родителей полностью игнорируют? Мы не против поддерживать образование и труд преподавателей. Но такие решения должны быть прозрачными и законными» — говорится в сообщении.

В пресс-службе Министерства культуры, информации и молодежной политики прокомментировали 24.kg ситуацию.

По данным ведомства, речь о повышении стоимости контрактного обучения по программам начального музыкального образования сверх установленной квоты (государственного заказа).

Этот вопрос не согласован с Минкультуры, и окончательное решение по нему на сегодня не принято.

пресс-служба Минкультуры 

«Соответствующее решение о повышении стоимости контрактного обучения рассмотрят в рамках постановления правительства от 18 мая 2009 года № 300, постановления кабинета министров от 12 июня 2024 года № 304, постановления кабмина от 25 апреля 2026 года № 286 «Об условиях оплаты труда работников организаций системы образования КР», а также иных нормативных правовых актов. Информацию о принятом решении предоставят дополнительно», — отметили в ведомстве.
