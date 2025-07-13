Франция и ее заморская территория Новая Каледония договорились о создании новокаледонского государства. В пригороде Парижа в Буживале подписано историческое соглашение о создании государства Новая Каледония, сообщает Politico.

13-страничный документ предусматривает, что заморская территория останется в составе республики, но будет уже государством. Жители Новой Каледонии смогут получить новокаледонское гражданство и сохранить французское, статус Новой Каледонии как государства будет указан в Конституции Франции.

Соглашение должны будут одобрить обе палаты французского парламента, после чего его вынесут на референдум в Новой Каледонии.

Властям Новой Каледонии постепенно начнут передавать суверенные полномочия, в частности «полную юрисдикцию в области международных отношений в сфере своих полномочий, за исключением обороны и безопасности».

К соглашению о признании Новой Каледонии государством привели прошлогодние беспорядки, из-за которых Франция установила на заморский территории чрезвычайное положение. Местные жители протестовали против реформы, которая давала право голосовать на местных выборах гражданам Франции, проживавшим в Новой Каледонии более десяти лет. Тогда в ходе столкновений погибли 14 человек.

Новая Каледония расположена в Тихом океане. Представлена крупным одноименным островом и группой мелких островов в юго-западной части Тихого океана, в Меланезии.