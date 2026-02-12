Разработана новая информационная система на получение государственных дотаций

В департаменте по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства функционирует автоматизированная информационная система «Единая система предоставления государственных дотаций семеноводческим хозяйствам Кыргызской Республики» (краткое наименование — АИС «Дотация»), разработанная Государственным учреждением «АгроСмарт» при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

АИС «Дотация» предназначена для цифровизации и автоматизации процессов подачи, рассмотрения и учета заявок на получение государственных дотаций, а также мониторинга движения семян и контроля их целевого использования.

Система обеспечивает прозрачность процедур, снижение коррупционных рисков и формирование аналитической отчетности в режиме реального времени.

Ключевые функциональные возможности АИС «Дотация» включают: