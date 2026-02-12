Разработана новая информационная система на получение государственных дотаций

В департаменте по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства функционирует автоматизированная информационная система «Единая система предоставления государственных дотаций семеноводческим хозяйствам Кыргызской Республики» (краткое наименование — АИС «Дотация»), разработанная Государственным учреждением «АгроСмарт» при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
АИС «Дотация» предназначена для цифровизации и автоматизации процессов подачи, рассмотрения и учета заявок на получение государственных дотаций, а также мониторинга движения семян и контроля их целевого использования.
Система обеспечивает прозрачность процедур, снижение коррупционных рисков и формирование аналитической отчетности в режиме реального времени.
Ключевые функциональные возможности АИС «Дотация» включают:
- онлайн-регистрацию и идентификацию пользователей с разграничением прав доступа (семеноводческие хозяйства, сельхозтоваропроизводители, районные комиссии, департамент);
- подачу и сопровождение электронных заявок на получение дотаций с автоматической проверкой данных;
- электронный документооборот с использованием электронной цифровой подписи;
- проведение онлайн-заседаний комиссий с формированием и подписанием электронных протоколов;
- мониторинг движения семян, включая межрайонные поставки и логистику;
- формирование электронных актов о целевом использовании семян с фото- и GPS-фиксацией;
- централизованный электронный архив и аналитическую отчетность.