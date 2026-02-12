10:37
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Общество

Разработана новая информационная система на получение государственных дотаций

В департаменте по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства функционирует автоматизированная информационная система «Единая система предоставления государственных дотаций семеноводческим хозяйствам Кыргызской Республики» (краткое наименование — АИС «Дотация»), разработанная Государственным учреждением «АгроСмарт» при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

АИС «Дотация» предназначена для цифровизации и автоматизации процессов подачи, рассмотрения и учета заявок на получение государственных дотаций, а также мониторинга движения семян и контроля их целевого использования.

Система обеспечивает прозрачность процедур, снижение коррупционных рисков и формирование аналитической отчетности в режиме реального времени.

 Ключевые функциональные возможности АИС «Дотация» включают:

  •  онлайн-регистрацию и идентификацию пользователей с разграничением прав доступа (семеноводческие хозяйства, сельхозтоваропроизводители, районные комиссии, департамент);
  • подачу и сопровождение электронных заявок на получение дотаций с автоматической проверкой данных;
  • электронный документооборот с использованием электронной цифровой подписи;
  • проведение онлайн-заседаний комиссий с формированием и подписанием электронных протоколов;
  • мониторинг движения семян, включая межрайонные поставки и логистику;
  • формирование электронных актов о целевом использовании семян с фото- и GPS-фиксацией;
  • централизованный электронный архив и аналитическую отчетность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361671/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане предлагают реформировать систему государственных наград
На карте мира появится новое государство — Новая Каледония
В Ошской области на баланс государства вернули 32 гектара земли
За предвыборную агитацию в мечетях вводят штраф до 65 тысяч сомов
Искусственный интеллект в Кыргызстане. Пример бизнеса и перспективы госсектора
В Кара-Суйском районе участок стоимостью 242 миллиона сомов передали государству
Микрогосударство для мусульман намерена создать Албания на своей территории
Новый самолет, купленный государством, прилетел в Кыргызстан
Выдачу земли заводу «Кум-Шагыл» хотят признать недействительной
На Иссык-Куле земельный участок за 40 миллионов сомов вернули государству
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Узбекистан переходит на&nbsp;12‑летнее обязательное общее среднее образование Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование
Бизнес
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
12 февраля, четверг
10:33
Один из главных претендентов на пост спикера Жогорку Кенеша — Марлен Маматалиев Один из главных претендентов на пост спикера Жогорку Ке...
10:25
Детей с аутизмом все больше. В Бишкеке международные эксперты обсудят проблему
10:23
В Верховном суде обсудили состояние киберпреступности в Кыргызстане
10:22
Спикер парламента КР сложил с себя полномочия
10:21
В Казахстане комика Нурлана Сабурова могут проверить по статье «Наемничество»