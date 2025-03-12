Владельцы «Спортлагеря» добровольно вернули собственность государству

Здание «Спортлагеря», расположенное на территории Джети-Огузского района Иссык-Кульской области, возвращено в государственную собственность. Об этом сообщили в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности.

Отмечается, что в 2003 году данный объект незаконно выведен в частную собственность. Площадь здания, расположенного на берегу озера Иссык-Куль, вместе с прилегающим участком составляет более 370 квадратных метров.

Теперь же, по данным спецслужб, нынешние собственники на добровольной основе передали здание с прилегающим земельным участком государству.