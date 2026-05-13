Бизнес

KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно

KICB продолжает поддерживать микро-, малый и средний бизнес Кыргызстана и запускает специальное предложение для индивидуальных предпринимателей (ИП).

В рамках акции индивидуальные предприниматели могут открыть расчетный счет в любом подразделении банка бесплатно.

Акционное предложение позволяет предпринимателям сократить расходы и получить удобный доступ к современным банковским услугам для ведения бизнеса.

Преимущества обслуживания в KICB для предпринимателей неоспоримы:

1. Быстрое бесплатное открытие и обслуживание счета.

2. Мобильное приложение, чтобы вести расчеты без посещения банка:

  • мобильное приложение KICB на четырех языках, включая китайский;
  • SWIFT переводы через Citibank в 180 стран в 75 валютах;
  • сниженные тарифы на SWIFT в долларах США через Citibank;
  • переводы в сомах клиринг / гросс, расчеты с партнерами;
  • более 500 доступных услуг в режиме 24/7;
  • зарплатные проекты на картах Visa, Mastercard, «ЭЛКАРТ Плюс»;
  • моментальные переводы в Китай на карты Union Pay
  • цифровая бухгалтерия для бизнеса в мобильном приложении через сервис payda.kg, онлайн-оплата налогов и сдача деклараций, учет кадров

3. Надежная поддержка бизнеса в виде кредитов на развитие бизнеса, кредитных линий, банковских гарантий и торговых аккредитивов.

Акция действует до 31 декабря 2026 года включительно. Торопитесь, успейте открыть счет бесплатно и воспользоваться качественным банковским сервисом!

KICB — 25 лет надежности и доверия!

Лицензия НБ КР № 046.
