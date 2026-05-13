KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно

KICB продолжает поддерживать микро-, малый и средний бизнес Кыргызстана и запускает специальное предложение для индивидуальных предпринимателей (ИП).
В рамках акции индивидуальные предприниматели могут открыть расчетный счет в любом подразделении банка бесплатно.
Акционное предложение позволяет предпринимателям сократить расходы и получить удобный доступ к современным банковским услугам для ведения бизнеса.
Преимущества обслуживания в KICB для предпринимателей неоспоримы:
1. Быстрое бесплатное открытие и обслуживание счета.
2. Мобильное приложение, чтобы вести расчеты без посещения банка:
- мобильное приложение KICB на четырех языках, включая китайский;
- SWIFT переводы через Citibank в 180 стран в 75 валютах;
- сниженные тарифы на SWIFT в долларах США через Citibank;
- переводы в сомах клиринг / гросс, расчеты с партнерами;
- более 500 доступных услуг в режиме 24/7;
- зарплатные проекты на картах Visa, Mastercard, «ЭЛКАРТ Плюс»;
- моментальные переводы в Китай на карты Union Pay
- цифровая бухгалтерия для бизнеса в мобильном приложении через сервис payda.kg, онлайн-оплата налогов и сдача деклараций, учет кадров
3. Надежная поддержка бизнеса в виде кредитов на развитие бизнеса, кредитных линий, банковских гарантий и торговых аккредитивов.
Акция действует до 31 декабря 2026 года включительно. Торопитесь, успейте открыть счет бесплатно и воспользоваться качественным банковским сервисом!
KICB — 25 лет надежности и доверия!
Лицензия НБ КР № 046.