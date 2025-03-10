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Общество

В Нарынской области государству возвращен объект стоимостью 100 миллионов сомов

В Кочкорском районе Нарынской области государству возвращено недвижимое имущество и земельный участок площадью 5,09 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что ранее принадлежавшие государству склады хранения зерна и земельные участки были переданы в частную собственность незаконным путем.

По данным надзорного органа, стоимость возвращенного имущества — 100 миллионов 750 тысяч сомов.

Кроме этого, в Жумгальском районе Нарынской области в селе Чаек в муниципальную собственность передан земельный участок площадью 0,23 гектара. По данным прокуратуры, участок стоимостью 5 миллионов сомов также ранее был незаконно передан в частную собственность.

Генеральной прокуратуры
Фото Генеральной прокуратуры. Участок в Кочкорском районе, возвращенный государству.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322291/
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