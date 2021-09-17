Президент международного образовательного учреждения «Сапат» Орхан Инанды написал заявление об отказе от турецкого гражданства. Об этом пишет местное издание En son haber.

Отметим, в столице Турции начался судебный процесс над Орханом Инанды. Обвиняемый, который присутствовал на слушании по видеосвязи из тюрьмы, представился главой международного образовательного учреждения «Сапат». Адвокат обвиняемого заявил, что, несмотря на то что имя Инанды связывают с переворотом в Турции, его подзащитный является гражданином Кыргызстана и не находился в Турции во время озвученных событий.

В свою очередь президент МОУ «Сапат» также подчеркнул, что является гражданином КР и отметил, что подал заявление об отказе от турецкого гражданства. Поэтому он сказал, что суд не имеет полномочий возбуждать против него уголовное дело.

Суд отложил слушание до 23 ноября.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды — один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021-го. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан. МИД КР вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину. ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды имеется двойное гражданство.

Решением суда Анкары его заключили под стражу.