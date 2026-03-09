Министры иностранных дел стран ОТГ встретились с президентом Турции Эрдоганом

Министры иностранных дел государств — членов Организации тюркских государств были приняты президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча состоялась 7 марта в Стамбуле в рамках неформального заседания Совета глав внешнеполитических ведомств ОТГ.

По данным МИД КР, глава Турции приветствовал министров и подчеркнул важность дальнейшего укрепления сотрудничества между тюркскими государствами. Он отметил значимость регулярного диалога по актуальным вопросам региональной и международной повестки и выразил заинтересованность в развитии многостороннего взаимодействия в рамках организации.

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Садыра Жапарова. Он подчеркнул, что Турция остается одним из важнейших и надежных партнеров Кыргызстана, с которым поддерживаются отношения дружбы, взаимного уважения и всеобъемлющего стратегического партнерства.

Жээнбек Кулубаев также отметил личный вклад президента Турции в продвижение мирных инициатив по урегулированию региональных и глобальных конфликтов дипломатическими средствами.

Кроме того, глава МИД КР проинформировал участников встречи о подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества и шестым Всемирным играм кочевников, которые пройдут в текущем году в Бишкеке.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества и развитии взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.