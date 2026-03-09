11:45
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Власть

Министры иностранных дел стран ОТГ встретились с президентом Турции Эрдоганом

Министры иностранных дел государств — членов Организации тюркских государств были приняты президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча состоялась 7 марта в Стамбуле в рамках неформального заседания Совета глав внешнеполитических ведомств ОТГ.

По данным МИД КР, глава Турции приветствовал министров и подчеркнул важность дальнейшего укрепления сотрудничества между тюркскими государствами. Он отметил значимость регулярного диалога по актуальным вопросам региональной и международной повестки и выразил заинтересованность в развитии многостороннего взаимодействия в рамках организации.

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Садыра Жапарова. Он подчеркнул, что Турция остается одним из важнейших и надежных партнеров Кыргызстана, с которым поддерживаются отношения дружбы, взаимного уважения и всеобъемлющего стратегического партнерства.

Жээнбек Кулубаев также отметил личный вклад президента Турции в продвижение мирных инициатив по урегулированию региональных и глобальных конфликтов дипломатическими средствами.

Кроме того, глава МИД КР проинформировал участников встречи о подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества и шестым Всемирным играм кочевников, которые пройдут в текущем году в Бишкеке.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества и развитии взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365071/
просмотров: 372
Версия для печати
Материалы по теме
Главы МИД тюркских стран встретятся в Стамбуле для неформальных переговоров
Турция готова стать посредником в урегулировании эскалации на Ближнем Востоке
Организация тюркских государств и ВОЗ подписали двухлетний план сотрудничества
ОТГ выходит на новый уровень экономического сотрудничества
Стамбул: квартира с обезглавленной гражданкой Узбекистана скрывала вторую жертву
До $5 миллиардов довести торговый оборот с Кыргызстаном предлагает Турция
Турция поддерживает кандидатуру Кыргызстана в непостоянные члены Совбеза ООН
Торага Жогорку Кенеша совершит официальный визит в Турцию
Совет по фетвам тюркских государств обсуждает дату начала Рамазана и Орозо айта
Турция упростила выдачу разрешений на работу для мигрантов из Узбекистана
Популярные новости
Кабмин разрешил ввоз бензина и&nbsp;дизтоплива из&nbsp;Китая автомобильным транспортом Кабмин разрешил ввоз бензина и дизтоплива из Китая автомобильным транспортом
МВД Кыргызстана отзывает законопроект о&nbsp;проверке знаний ПДД на&nbsp;дорогах МВД Кыргызстана отзывает законопроект о проверке знаний ПДД на дорогах
Дастан Бекешев не&nbsp;поддерживает сокращение количества членов ЦИК Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из&nbsp;состава Совета мира Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
Бизнес
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
9 марта, понедельник
11:44
Годы в сборной предложили включить в трудовой стаж спортсменов Годы в сборной предложили включить в трудовой стаж спор...
11:41
Кыргызстан — мировой лидер по росту представительства женщин в парламенте
11:39
В Кыргызстане создан государственный «Экооператор» для управления отходами
11:37
В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении ряда мошенничеств
11:33
В ряде городов Кыргызстана намерены установить станции по мониторингу воздуха