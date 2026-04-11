Кыргызстан и Турция обсудили финансирование «зеленых» проектов

В Национальном агентстве по инвестициям 10 апреля состоялась встреча с участием представителей турецкой компании Yapi Merkezi и руководства Кыргызского фонда зеленой инфраструктуры.

В ходе встречи турецкая сторона представила международный опыт реализации проектов в сфере строительства железных дорог, мостов и тоннелей, подтвердив готовность адаптировать технологии к «зеленым» требованиям фонда. Также стороны обсудили перспективы стратегического партнерства в развитии экологически устойчивой инфраструктуры, включая механизмы финансирования проектов по модернизации транспортной и энергетической отраслей с применением «зеленых» технологий.

Особое внимание уделено вопросам привлечения инвестиций, обмена техническим опытом и формирования устойчивых каналов финансирования через Кыргызский фонд зеленой инфраструктуры.

По итогам встречи представители Yapi Merkezi выразили заинтересованность в реализации проектов в Кыргызской Республике, отметив благоприятный инвестиционный климат и готовность к внедрению международных стандартов устойчивого развития.