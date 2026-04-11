10:35
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Общество

Кыргызстан и Турция обсудили финансирование «зеленых» проектов

В Национальном агентстве по инвестициям 10 апреля состоялась встреча с участием представителей турецкой компании Yapi Merkezi и руководства Кыргызского фонда зеленой инфраструктуры.

В ходе встречи турецкая сторона представила международный опыт реализации проектов в сфере строительства железных дорог, мостов и тоннелей, подтвердив готовность адаптировать технологии к «зеленым» требованиям фонда. Также стороны обсудили перспективы стратегического партнерства в развитии экологически устойчивой инфраструктуры, включая механизмы финансирования проектов по модернизации транспортной и энергетической отраслей с применением «зеленых» технологий.

Особое внимание уделено вопросам привлечения инвестиций, обмена техническим опытом и формирования устойчивых каналов финансирования через Кыргызский фонд зеленой инфраструктуры.

По итогам встречи представители Yapi Merkezi выразили заинтересованность в реализации проектов в Кыргызской Республике, отметив благоприятный инвестиционный климат и готовность к внедрению международных стандартов устойчивого развития. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369954/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан приветствует достижение соглашения о перемирии на Ближнем Востоке
Генпрокурор: В 2025 году 80 граждан КР были экстрадированы на родину
КР продолжает переговоры с Германией по безвизовому режиму для дипломатов
КР и Германия развивают инвестиционное сотрудничество в сфере фармацевтики
КР укрепляет позиции в безбумажной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Сборная Кыргызстана по хоккею вылетает на чемпионат мира в Болгарию
Кыргызстан и Турция обсудили развитие промышленного сотрудничества
Соседи ближе, чем кажется: репортаж из Таджикистана
Сборная Турции вышла в финал евроквалификации чемпионата мира по футболу
«Навстречу весне и друг другу»: как Таджикистан и Кыргызстан строят мост дружбы
Популярные новости
Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Мэрия Бишкека отказывается от бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой
Муж Ирины Карамушкиной просит Садыра Жапарова о помиловании жены
Бизнес
Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в кризис
11 апреля, суббота
10:29
Слезы матерей на встрече с президентом КР: о чем просили женщины в Оше Слезы матерей на встрече с президентом КР: о чем просил...
10:17
Коррупция и захваченные земли: жители Оша пожаловались главе КР на экс-мэров
09:53
Полет к Луне. Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю
09:46
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
09:44
Кабмин ввел запрет на импорт гипсокартона