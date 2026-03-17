Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. НАТО хочет дополнительно разместить систему Patriot в Турции

НАТО рассматривает возможность размещения дополнительной системы противоракетной обороны Patriot в Турции для защиты от угроз со стороны Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото СМИ. НАТО рассматривает возможность размещения дополнительной системы противоракетной обороны Patriot в Турции

Отмечается, что американский радар AN/TPY-2 в городе Куречик на востоке Турции, который является одной из систем раннего предупреждения, расположенных ближе всего к Ирану, вероятно, стал основной целью по крайней мере одной из выпущенных ракет.

Еще одной потенциальной целью называют авиабазу Инджирлик, где дислоцированы силы НАТО, включая сотни американских военных. Рассматривается вариант установки батареи PAC‑3, которая способна перехватывать баллистические ракеты, в дополнение к действующему испанскому комплексу PAC‑2.

С 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль продолжают военную операцию против Ирана. Вопреки ожиданиям Вашингтона и Тель-Авива о «маленькой победоносной войне» эскалация в Ближневосточном регионе продолжается.  
Материалы по теме
Атака на Иран. Вероломным нападением США и Израиля назвал МИД РФ конфликт
Россия готова заместить объемы иранского продовольствия для Кыргызстана
Атака на Иран. Возвращение футболисток и применение сверхтяжелых ракет Sejjil
Ормузский пролив закрыт только для судов США и Израиля — глава МИД Ирана
Атака на Иран. Трамп отклонил попытки посредников начать переговоры с Тегераном
Иран заявил, что Украина может стать «законной целью» из-за поддержки Израиля
США объявили награду до $10 миллионов за информацию о ключевых чиновниках Ирана
Путин предложил Трампу вывезти уран из Ирана в РФ, но глава США отказался — СМИ
Атака на Иран. Тегеран провел самый мощный с начала конфликта обстрел Израиля
Атака на Иран. США перебрасывают на Ближний Восток 5 тысяч пехотинцев
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем отца Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем отца
После допроса и&nbsp;лишения мандата Ташиев выступил с&nbsp;обращением После допроса и лишения мандата Ташиев выступил с обращением
Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат
Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от&nbsp;депутатского мандата Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от депутатского мандата
Бизнес
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
Впервые в&nbsp;Центральной Азии: карта с&nbsp;Лионелем Месси от&nbsp;Mastercard и&nbsp;MBANK Впервые в Центральной Азии: карта с Лионелем Месси от Mastercard и MBANK
Optima Bank: Отправляйте переводы за&nbsp;0&nbsp;процентов комиссии Optima Bank: Отправляйте переводы за 0 процентов комиссии
Церемония в&nbsp;Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт Церемония в Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт
