Атака на Иран. НАТО хочет дополнительно разместить систему Patriot в Турции

НАТО рассматривает возможность размещения дополнительной системы противоракетной обороны Patriot в Турции для защиты от угроз со стороны Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что американский радар AN/TPY-2 в городе Куречик на востоке Турции, который является одной из систем раннего предупреждения, расположенных ближе всего к Ирану, вероятно, стал основной целью по крайней мере одной из выпущенных ракет.

Еще одной потенциальной целью называют авиабазу Инджирлик, где дислоцированы силы НАТО, включая сотни американских военных. Рассматривается вариант установки батареи PAC‑3, которая способна перехватывать баллистические ракеты, в дополнение к действующему испанскому комплексу PAC‑2.

С 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль продолжают военную операцию против Ирана. Вопреки ожиданиям Вашингтона и Тель-Авива о «маленькой победоносной войне» эскалация в Ближневосточном регионе продолжается.