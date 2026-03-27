Спорт

Сборная Турции вышла в финал евроквалификации чемпионата мира по футболу

Сборная Турции одержала победу над командой Румынии в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Мяч на 53-й минуте забил Ферди Кадиоглу.

В финале «стыков» пути С сборная Турции 31 марта встретится с победителем матча между командами Словакии и Косово.

Турецкие футболисты первыми пробились в финал квалификации за выход на чемпионат мира.

Финальный турнир 23-го по счету чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории матчи пройдут сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике, команды которых освобождены от квалификации. Также впервые в финальной стадии планетарного футбольного форума примут участие 48 команд, в прошлые годы их было не более 32.
https://24.kg/sport/367668/
просмотров: 204
