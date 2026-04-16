Торага ЖК представил Кыргызстан на Ассамблее МПС с участием 157 стран

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев 15 апреля принял участие в открытии заседания Ассамблеи межпарламентского союза в Стамбуле.

В мероприятии, которое проходит с 15 по 19 апреля под девизом «Взращивая надежду, обеспечивая мир и справедливость для будущих поколений», участвуют парламентские делегации из 157 стран мира.

В рамках программы запланированы заседания Генеральной ассамблеи, постоянных комитетов, а также форумы и тематические встречи.

На полях ассамблеи Марлен Маматалиев провел ряд двусторонних встреч. В частности, он встретился с председателем Палаты представителей парламента Таджикистана Файзали Идизодой. Стороны обсудили укрепление двусторонних отношений и развитие межпарламентского диалога.

Спикер ЖК отметил, что решение приграничных вопросов вывело сотрудничество двух стран на новый уровень и способствовало развитию торгово-экономических и гуманитарных связей. Он также пригласил таджикских спортсменов на Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Кыргызстане в сентябре.

В свою очередь Файзали Идизода подчеркнул, что КР является надежным партнером РТ, и отметил важность продолжения диалога и демаркации границы.

Кроме того, Марлен Маматалиев провел переговоры с председателем Мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым. Стороны обсудили развитие политико-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также укрепление межпарламентских связей.

Отмечено, что в этом году в Кыргызстане планируется провести заседание Межпарламентского совета стран Центральной Азии, которое должно придать дополнительный импульс партнерству.

В составе делегации КР также депутаты Дастанбек Джумабеков, Бурул Аманова, Улан Примов и Данияр Толонов.