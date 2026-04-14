Происшествия

Бывший ученик открыл стрельбу из ружья в турецкой школе: есть пострадавшие

В турецком Сивереке (провинция Шанлыурфа) бывший ученик, устроив стрельбу в средней школе, ранил по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщило издание Hurriyet со ссылкой на заявление главы города Хасана Шылдака.

По его данным, утром 17-летний подросток, вооруженный помповым ружьем, открыл огонь во дворе учебного заведения. После он ворвался в здание, где продолжил стрельбу.

Нападавший захватил в заложники группу учащихся. Основную часть школьников и педагогов удалось эвакуировать оперативно, а освобождение оставшихся людей провел спецназ в ходе спецоперации.

Ранения получили девять учеников и учителей, а также четыре сотрудника полиции. Всего в больницы доставили 16 человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии.

После совершения преступления нападавший покончил с собой.
Материалы по теме
Турецкие ученые высоко оценили экспонаты Исторического музея Кыргызстана
Кыргызстан и Турция обсудили финансирование «зеленых» проектов
Кыргызстан и Турция обсудили развитие промышленного сотрудничества
Сборная Турции вышла в финал евроквалификации чемпионата мира по футболу
Атака на Иран. НАТО хочет дополнительно разместить систему Patriot в Турции
Глава Минздрава ознакомился с работой кыргызско-турецкой больницы
Министры иностранных дел стран ОТГ встретились с президентом Турции Эрдоганом
Главы МИД тюркских стран встретятся в Стамбуле для неформальных переговоров
Турция готова стать посредником в урегулировании эскалации на Ближнем Востоке
Стамбул: квартира с обезглавленной гражданкой Узбекистана скрывала вторую жертву
Популярные новости
Задержаны трое сотрудников ГКНБ: в&nbsp;госкомитете продолжается кадровая чистка Задержаны трое сотрудников ГКНБ: в госкомитете продолжается кадровая чистка
Камчыбек Ташиев вновь побывал на&nbsp;допросе в&nbsp;МВД Камчыбек Ташиев вновь побывал на допросе в МВД
Два землетрясения зафиксировали сейсмологи, одно из&nbsp;которых ощутили в&nbsp;КР Два землетрясения зафиксировали сейсмологи, одно из которых ощутили в КР
Задержан бывший замглавы ГКНБ Даниэль Рысалиев Задержан бывший замглавы ГКНБ Даниэль Рысалиев
Бизнес
Тариф &laquo;МегаБезлимит&raquo;: максимум интернета и&nbsp;контента за&nbsp;330 сомов Тариф «МегаБезлимит»: максимум интернета и контента за 330 сомов
&laquo;Элкарт&raquo; расширяет оплату за&nbsp;рубежом и&nbsp;запускает акцию с&nbsp;поездкой в&nbsp;Ташкент «Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7&nbsp;тысяч участников забега и&nbsp;гостей BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7 тысяч участников забега и гостей
О! усиливает 4G&nbsp;LTE по&nbsp;всей стране: еще больше скорости и&nbsp;покрытия О! усиливает 4G LTE по всей стране: еще больше скорости и покрытия
14 апреля, вторник
15:14
Задержан подозреваемый в мошенничестве при поставке автомобиля BMW X7 Задержан подозреваемый в мошенничестве при поставке авт...
15:09
Международный фестиваль «Айгүл гүлү» пройдет в Баткене
15:07
Садыр Жапаров проверил проекты реконструкции парков и стадиона в Ошской области
15:05
Президент открыл общественно-культурный центр с госуслугами в Кара-Кульдже
15:04
В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении разбоя