Бывший ученик открыл стрельбу из ружья в турецкой школе: есть пострадавшие

В турецком Сивереке (провинция Шанлыурфа) бывший ученик, устроив стрельбу в средней школе, ранил по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщило издание Hurriyet со ссылкой на заявление главы города Хасана Шылдака.

По его данным, утром 17-летний подросток, вооруженный помповым ружьем, открыл огонь во дворе учебного заведения. После он ворвался в здание, где продолжил стрельбу.





Ранения получили девять учеников и учителей, а также четыре сотрудника полиции. Всего в больницы доставили 16 человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии.

После совершения преступления нападавший покончил с собой.