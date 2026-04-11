Общество

Турецкие ученые высоко оценили экспонаты Исторического музея Кыргызстана

В Национальный исторический музей Кыргызстана с рабочим визитом прибыла официальная делегация во главе с ректором Университета национальной обороны Турции, историком, академиком Эрханом Афенжу.

Гостей встретила директор музея профессор Жылдыз Бакашова. В рамках экскурсии членам делегации подробно представлены уникальные экспонаты, связанные с древней историей кыргызов, ценным наследием тюркского мира и исламской культурой.

В ходе визита академик Эрхан Афенжу высоко оценил представленную информацию о богатой истории кыргызского народа и выразил благодарность за деятельность музея по сохранению и популяризации истории человечества.

В завершение визита глава делегации отметил, что получил глубокое духовное впечатление от посещения музея, и в знак уважения вручил руководству учреждения символический подарок.
Материалы по теме
Кыргызстан и Турция обсудили финансирование «зеленых» проектов
Кыргызстан и Турция обсудили развитие промышленного сотрудничества
Сборная Турции вышла в финал евроквалификации чемпионата мира по футболу
Атака на Иран. НАТО хочет дополнительно разместить систему Patriot в Турции
Глава Минздрава ознакомился с работой кыргызско-турецкой больницы
Министры иностранных дел стран ОТГ встретились с президентом Турции Эрдоганом
Главы МИД тюркских стран встретятся в Стамбуле для неформальных переговоров
Турция готова стать посредником в урегулировании эскалации на Ближнем Востоке
Стамбул: квартира с обезглавленной гражданкой Узбекистана скрывала вторую жертву
До $5 миллиардов довести торговый оборот с Кыргызстаном предлагает Турция
Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Мэрия Бишкека отказывается от бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой
Муж Ирины Карамушкиной просит Садыра Жапарова о помиловании жены
В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
Сериалы недели: возвращение в проклятый город и Эль Фаннинг в мире OnlyFans Сериалы недели: возвращение в проклятый город и Эль Фан...
В Кара-Балте проверяют порновидео с участием учителя
Глава МЧС ознакомился с участками, подверженными селевой опасности
В КР освободили казахстанца, подозреваемого в финансировании ОПГ Камчи Кольбаева
Когда будет чистая вода? Садыр Жапаров выслушал жителей Аравана