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Общество

Адвокат рассказал, как госСМИ Турции искажают показания Орхана Инанды

Информация о признании Орханом Инанды своей вины — это пропаганда, заявил в интервью «Азаттыку» адвокат арестованного главы сети школ «Сапат» Халил Ибрагим Йылмаз.

Отметим, ранее турецкие СМИ писали о том, что Орхан Инанды признался в «руководстве вооруженной террористической организацией» в Центральной Азии.

«Господин Инанды не признал свою вину и не стал сотрудничать со следствием. Он открыто ответил на вопросы следователей о своей деятельности в Кыргызстане. Рассказал об организации школ, откуда поступали деньги. Он говорил, что не сожалеет о своей работе и если будет возможность, то будет и дальше этим заниматься, что он давал образование детям. Некоторые СМИ утверждают, что тем самым он признал свою вину», — сказал адвокат.

По его словам, в показаниях нет ни единого слова о том, что Орхан Инанды в чем-то виноват.

«Он утверждает, что не нарушал законов и не признает своей вины. То, что пишут некоторые СМИ, — это пропаганда. Дал показания, как открывал школы в Кыргызстане, об инвестициях предпринимателей. Вину он не признает», — сказал Халил Ибрагим Йылмаз.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан. МИД КР вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину. ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды имеется двойное гражданство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200990/
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