В Кыргызстане обновили правила работы иностранных СМИ

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новый порядок открытия представительств иностранных СМИ и аккредитации их журналистов в стране. Документ принят в рамках Закона «О средствах массовой информации».

Согласно постановлению, утверждены отдельные положения о порядке открытия представительств зарубежных СМИ в Кыргызстане и правила аккредитации иностранных корреспондентов.

Также расширены полномочия Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. Теперь ведомство официально будет выдавать согласие на открытие представительств иностранных СМИ в республике. Раньше эти функции относились к Минюсту.

Одновременно кабмин признал утратившими силу прежние постановления правительства 2000 и 2017 годов, регулировавшие аккредитацию иностранных журналистов.

Новые правила вступят в силу через десять дней.