В Оше на журналистку подали заявление из-за поста о сапогах. Комментарий юриста

В Оше на журналистку Гульназ Абылкасымову подали заявление в милицию из-за поста в Facebook о резиновых сапогах, переданных МЧС в качестве помощи.

В официальных аккаунтах госорганов сообщалось, что предпринимательница Айзирек Семетей кызы, участвовавшая в последних парламентских выборах как кандидат, передала сотрудникам гражданской защиты резиновые сапоги.

Фото из личного архива. Гульназ Абылкасымова

После этого журналистка АКИpress-Ош Гульназ Абылкасымова опубликовала пост:

«Плакать тут или смеяться — решайте сами. Короче говоря, «Люда, нам...» Мы-то думали, что за последние пять лет состояние МЧС значительно улучшилось. Когда говорили о «специальной защитной обуви», мы ожидали увидеть немного другие технологии. Оказалось, это обычные классические резиновые сапоги. Когда вы без остановки твердите, что мы развиваемся, хвастаться тем, что МЧС берет сапоги в качестве помощи от предпринимателей — это совсем не дело. Мы, ошане, отказываемся от получения тех самых трех тонн золота и просим вас отдать их МЧС».

После публикации Айзирек Семетей кызы обратилась с заявлением в милицию.

Как сообщил 24.kg пресс-секретарь УВД Оша Замир Сыдыков, заявительница просит принять меры в отношении журналистки по статье 107-1 Кодекса о правонарушениях КР — «Клевета и оскорбление, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в сети интернет или на странице сайта в сети интернет».

По его словам, заявление зарегистрировано, решение следователем пока не принято.

Юрист Алтынай Исаева в комментарии 24.kg заявила, что само по себе обращение граждан с просьбой принять меры по статье 107-1 Кодекса о правонарушениях не означает автоматически наличие состава правонарушения.

Фото с интернета. Алтынай Исаева

«Согласно пункту 1 статьи 18 Кодекса о правонарушениях, правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало, либо относилось к ним безразлично», — отметила она.

По словам юриста, для установления состава правонарушения правоохранительным органам необходимо не только установить факт недостоверности сведений, но и доказать наличие признака «заведомости» — то есть осведомленности человека о ложности распространяемой информации.

Она также подчеркнула, что «во главу угла состава правонарушения по клевете ставится именно распространение «ложных сведений».

Иными словами, если в публикации имеются порочащая, но все-таки достоверная информация, лицо не может нести ответственность».

«Есть четкое определение что относится к порочащим сведениям. Порочащими признаются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, безнравственном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной или предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина, индивидуального предпринимателя либо юридического лица», — поясняет она.

Алтынай Исаева добавила, что правоохранительным органам необходимо разграничивать утверждения о фактах и оценочные суждения, достоверность которых не подлежит проверке.

Оценочное мнение лица является конституционным правом каждого на свободу выражения мнения, гарантированного статьей 31 Конституции Кыргызской Республики. Алтынай Исаева

Она также напомнила, что постановление Пленума Верховного суда КР «О судебной практике по разрешению споров о защите чести, достоинства и деловой репутации» устанавливает, что публичные лица открыты для освещения их слов и поступков.