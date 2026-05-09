Проект «Открытый кабинет» запускает администрация президента Кыргызстана для СМИ

Проект «Открытый кабинет» запускает администрация президента Кыргызстана.

«Служба информационной политики администрации президента КР объявляет о старте масштабного медиапроекта «Открытый кабинет: территория ответственности». Цель инициативы — сделать работу исполнительной власти максимально прозрачной и продемонстрировать новую культуру государственного управления. Проект позволит обществу увидеть команду кабинета министров в действии, за пределами официальных пресс-релизов», — говорится в сообщении.

В проекте примут участие глава кабмина, его замы, руководители министерств и ведомств, а также полномочные представители Садыра Жапарова в областях.

«В рамках проекта журналисты и блогеры получат возможность сопровождать руководителей в течение всего дня. Это позволит зафиксировать реальный процесс принятия решений, инспекции проблемных объектов и неформальное общение с экспертами», — добавили в администрации главы государства.