3 мая без журналистов. В Кыргызстане впервые не отметили День свободы прессы

В Кыргызстане 3 мая — во Всемирный день свободы прессы — журналистское сообщество не провело ни одного открытого мероприятия.

В предыдущие годы эта дата традиционно сопровождалась активностями: субботниками, велопробегами, выездными встречами, конкурсами карикатур, интеллектуальными играми и даже спортивными турнирами. Такие события становились площадкой для общения журналистов, обсуждения проблем отрасли и публичного напоминания о важности свободы слова.

В этом году подобных инициатив не зафиксировано. Представители медиасообщества не анонсировали ни офлайн, ни публичных онлайн-мероприятий.

Причины такого затишья официально не озвучены, однако контраст с предыдущими годами заметен.