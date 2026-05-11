В Турции погиб 27-летний кыргызстанец из-за столкновения с такси

В турецкой Анталье в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 27-летний гражданин Кыргызстана Кубат Аманбеков. Авария произошла около 3:00 в ночь с 10 на 11 мая в районе Серик на туристической трассе Белек.

По данным турецких СМИ, такси столкнулось с велосипедом, на котором ехал Кубат Аманбеков. От удара его отбросило на проезжую часть.

На место прибыли медики и сотрудники полиции, однако спасти молодого человека не удалось — он скончался на месте.

После осмотра тело направили в морг судебно-медицинского учреждения Антальи для проведения экспертизы.

Водителя такси доставили в полицейский участок для дачи показаний. По факту смертельного ДТП начато расследование.

Сообщается, что Кубат Аманбеков работал барменом в пятизвездочном отеле. Родственники и друзья погибшего сейчас решают вопросы, связанные с возвращением тела на родину.

Изначально турецкие СМИ сообщили, что погибший является гражданином Казахстана. Позже в Министерстве иностранных дел Казахстана уточнили, что, по данным турецкой стороны, Кубат Аманбеков был гражданином Кыргызстана.