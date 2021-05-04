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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Добровольно-принудительно. Госслужащих вынуждают помогать баткенцам

Государственных служащих в добровольно-принудительном порядке просят перечислять однодневную зарплату пострадавшим на кыргызско-таджикской границе. Об этом 24.kg сообщили сами госслужащие.

Уточняется, что свою однодневную зарплату перечисляют военнослужащие Минобороны, главы местных самоуправлений, сотрудники акимиатов, а также руководители учреждений и предприятий вне зависимости от форм собственности.

Сотрудники госучреждений возмущены такими действиями властей, поскольку считают, что помощь должна оказываться исключительно на добровольной основе. К тому же у госслужащих и без того невысокая зарплата.

В социальных сетях распространяется документ за подписью главы Жайылской райгосадминистрации Турусбека Ногоева.

24.kg
Фото 24.kg. Распоряжение главы Жайылской госадминистрации

В распоряжении рекомендуется перечислить однодневную зарплату для оказания помощи жителям Баткенской области, пострадавшим в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Аким Жайылского района Турусбек Ногоев сообщил 24.kg, что документ носит лишь рекомендательный характер. «Мы никого не принуждаем и не заставляем. Каждый сотрудник, который хочет перечислить однодневную зарплату, может это сделать. В случае если у гражданина нет возможности, он может отказаться перечислять деньги», — сказал он.

В мэрии Кара-Балты редакции сообщили, что сейчас идет сбор гуманитарной помощи. Все желающие могут принести продукты для баткенцев в точку сбора.

«Одна часть гумпомощи уже доставлена в Баткенскую область. Глава муниципалитета Данияр Шакирбаев не издавал распоряжения о перечислении однодневной зарплаты, наоборот, из фонда мэра выделено 150 тысяч сомов на нужды пострадавших в конфликте на границе. Сами сотрудники добровольно привезли определенную часть продуктов», — отметили в мэрии Кара-Балты.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192765/
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