В ЖК предлагают упростить прием на госслужбу для людей с инвалидностью

На официальном сайте Жогорку Кенеша вынесен на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в Закон КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе». Автор  — депутат Дастан Бекешев.

Документом предлагается предоставить гражданам Кыргызстана с инвалидностью право поступать на государственную и муниципальную службу во внеконкурсном порядке — при условии соответствия установленным квалификационным требованиям и на основании личного заявления.

Кроме того, законопроектом вводится обязанность для руководителей государственных органов и органов местного самоуправления соблюдать нормы квотирования при трудоустройстве лиц с инвалидностью. Предлагается назначать их на вакантные должности из кадрового резерва граждан с инвалидностью. Если в резерве такие кандидаты отсутствуют, назначение будет осуществляться в общем порядке, предусмотренном законом.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
