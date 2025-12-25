При столкновении на границе с Афганистаном погибли двое военных Таджикистана — 28-летний Исматулло Курбонов и 33-летний Зиребон Наврузбеков. Об этом сообщает «Радио Озоди».

По его данным, инцидент произошел 24 декабря в районе Шамсиддин Шохин. Источники редакции передают, что через границу прошла группа афганских контрабандистов. В ходе перестрелки погибли сотрудники Погранслужбы, еще несколько ранены. Один из предполагаемых контрабандистов задержан.

СМИ Афганистана сообщили, что в результате обстрела с территории страны погибли двое таджикских пограничников, при ответном огне убиты двое вооруженных афганцев.

Отмечается, что перестрелка произошла в тот же день, когда РТ открыла четыре новых пограничных пункта на границе с Афганистаном.

Протяженность границы Таджикистана с Афганистаном составляет около 1 тысячи 400 километров. Несмотря на обещания пришедшего к власти в Кабуле в 2021 году движения «Талибан» о том, что афганскую территорию не будут использовать террористические группы для нападения на соседей, таджикские власти обеспокоены ситуацией на границе, в частности проникновением боевиков и наркоторговлей.