Власть

Кыргызстан присоединился к мировому центру обучения ИИ для чиновников

Министерство цифрового развития и инновационных технологий начинает масштабную трансформацию государственного кадрового потенциала. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечается, глава министерства Азамат Жамангулов инициировал партнерство с Apolitical — крупнейшей в мире онлайн-сетью для госслужащих. Сотрудничество откроет отечественным специалистам доступ к глобальному центру передового опыта в области искусственного интеллекта.

В рамках инициативы кыргызстанские чиновники станут участниками программы Government AI Campus. Этот проект, реализуемый при поддержке Google.org, ставит амбициозную цель — подготовить 1 миллион государственных служащих по всему миру к работе с технологиями будущего. Программа сфокусирована на повышении эффективности госаппарата и интеграции страны в международную цифровую экосистему.

Инструменты и возможности платформы

Участники обучения получат доступ к специализированным онлайн-курсам, брифингам и аналитическому фреймворку. Платформа Apolitical объединяет около 500 тысяч политиков и сотрудников ведомств из 170 государств мира.

Программа позволит специалистам из КР:

  • освоить практические навыки применения ИИ в управлении;

  • обмениваться лучшими мировыми практиками в профессиональном сообществе;

  • использовать инновационные инструменты, разработанные специально для нужд правительств.

Значение для республики

Минцифры рассматривает это партнерство как прочную основу для дальнейшей цифровой трансформации Кыргызстана. Обучение поможет госслужащим быстрее адаптироваться к технологическим вызовам и сделает работу государственных институтов более прозрачной и эффективной.

Apolitical выступает стратегическим партнером правительств, помогая им готовить кадры к будущему через краткосрочные курсы, ориентированные на реальные приоритеты государственного сектора.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361538/
