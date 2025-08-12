Глава ГКНБ оказал помощь пострадавшему в приграничном конфликте военнослужащему

Заместитель председателя кабинета министров КР — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев принял жителя Ноокатского района Ошской области Элдияра Толонова. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что Элдияр Толонов получил ранение обоих глаз искрой от взрывного устройства во время Баткенского пограничного конфликта в 2022 году.

Во время встречи глава ГКНБ оказал пострадавшему офицеру материальную помощь и пообещал, что сделает все возможное для заботы о здоровье Элдияра.

Элдияр Толонов, окончив в 2021 году Военный институт Вооруженных Сил КР, в 2022 году проходил службу в Баткенской области, где и получил ранение во время пограничного конфликта.

По данным ГКНБ, после ранения он проходил лечение в Турции, а затем в Москве. После установления первой группы инвалидности государство предоставило квартиру в Бишкеке и выделило 1 миллион 794 тысячи сомов. Сейчас Элдияр Толонов получает ежемесячную пенсию в размере 15 тысяч 765 сомов и пенсию по инвалидности в размере 7 тысяч сомов.