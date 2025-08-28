12:00
Общество

На обучение в Китай направят более 500 госслужащих Кыргызстана

До 700 государственных и муниципальных служащих Кыргызстана пройдут обучение в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по делам государственной службы и местного самоуправления.

Отмечается, что в рамках ранее заключенного меморандума обучение кыргызстанских государственных и муниципальных служащих в КНР успешно продолжается.

«В 2024 году обучение по краткосрочным программам прошли 500 человек. Изначально было выделено всего 50 мест, однако в результате переговоров их число удалось увеличить до 500», — отметили в ведомстве.

К концу 2025 года планируется направить на обучение от 500 до 700 государственных и муниципальных служащих.
