В КР изменили правила для госслужащих: обязательна цифровая грамотность

Кабинет министров Кыргызстана внес поправки в решения, регулирующие деятельность в сфере государственной и муниципальной службы.

Согласно документу, теперь для занятия административных должностей в госорганах и органах местного самоуправления обязательным является наличие цифровой грамотности в объеме, необходимом для исполнения служебных обязанностей. Кроме того, для большинства должностей (за исключением требующих специального образования) вводится требование о высшем образовании. Для муниципальных служащих допускается наличие среднего профессионального образования.

Изменения коснулись и порядка проведения служебных расследований. В частности, уточнено, что если служащий искренне признает свою вину, комиссия обязана проверить достоверность изложенных фактов. В случае их подтверждения комиссия направляет заключение руководителю органа с предложением о конкретной мере наказания. Также предусмотрено, что отказ сотрудника дать письменные объяснения фиксируется в акте комиссии и не является препятствием для применения дисциплинарных мер.

Постановление вступает в силу через 15 дней.