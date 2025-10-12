10:27
Происшествия

Приграничный конфликт произошел между Афганистаном и Пакистаном

Афганистан заявил об ударах по войскам Пакистана в приграничных районах. Правительство «Талибана» подтвердило, что нанесло 11 октября удары по пакистанским войскам в нескольких горных районах на северной границе страны, сообщает ВВС.

Число жертв пока не известно. «Талибан» назвал действия «ответной операцией» после того, как, по его утверждению, Пакистан нарушил воздушное пространство Афганистана и 9 октября разбомбил рынок на его территории.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви назвал атаки афганцев «непровоцированными» и обвинил их в стрельбе по мирным жителям. Он предупредил, что пакистанские силы дадут ответ на удары со стороны Афганистана.

Исламабад обвиняет Кабул в укрывательстве террористов, совершающих атаки на территории Пакистана. «Талибан» отвергает эти обвинения. По данным ВВС, обе стороны применяли стрелковое оружие и артиллерию в пакистанском округе Куррам.
