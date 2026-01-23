За 20 лет в Японии обучение прошли более 300 госслужащих Кыргызстана

В период с 2006 по 2025 годы в Японии обучение прошли 327 государственных и муниципальных служащих Кыргызстана, а также 28 специалистов в рамках программы «Молодые лидеры». Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления.

В ведомстве состоялась встреча директора Эльчибека Джантаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в КР Хирано Рюити, где стороны обсудили сотрудничество в сфере развития кадрового потенциала, в том числе результаты реализации стипендиальной программы JDS. Государственные служащие Кыргызстана проходят программы магистратуры и докторантуры в Японии. На реализацию 20-го потока проекта правительство Японии выделило грант в размере 399 миллионов иен (около $2,5 миллиона).

В ходе встречи была выдвинута инициатива по расширению квоты программы JDS до 50 мест (сейчас — 20), а также увеличению квоты программы «Молодые лидеры» до 10 мест (сейчас — 2). Посол Хирано Рюити выразил готовность довести эти предложения до японской стороны.

В ведомстве добавили, что в 2026 году отмечаются 20-летие программы JDS и 25-летие представительства JICA в Кыргызской Республике.



