Граждане Кыргызстана собирают подписи под обращением в международный суд

В Кыргызстане начался сбор подписей под петицией, которая будет направлена в международный суд и Совет безопасности ООН по действиям Таджикистана во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.
В тексте обращения к международным правовым и судебным институтам говорится, что «28 апреля без предъявления каких-либо претензий к Кыргызстану, без объявления войны таджикские войска вероломно напали на Кыргызстан, атаковали границы во многих местах и подвергли бомбежке со всех видов вооружения приграничные села, поселки и военные гарнизоны Пограничной службы — по официальной сводке, убито 36 человек, включая 12-летнюю девочку и пятилетнего мальчика, ранено более 150 кыргызстанцев. Многие находятся в тяжелом состоянии в реанимации и больницах».
«Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено заранее подготовленным планом военными и сепаратистами, которые открыли огонь по гражданскому населению и методично сжигали захваченные села на нашей территории. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Кыргызстан целиком и полностью падает на таджикское правительство», — отмечается в петиции.
Мы должны призвать мировое сообщество за введение строгих санкций к руководству Республики Таджикистан с привлечением к ответственности по международному праву с выплатой компенсации за материальный и моральный ущерб.Из петиции к мировому сообществу граждан Кыргызстана
Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.
В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.
По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.
По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.