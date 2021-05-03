Граждане Кыргызстана собирают подписи под обращением в международный суд

В Кыргызстане начался сбор подписей под петицией, которая будет направлена в международный суд и Совет безопасности ООН по действиям Таджикистана во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

В тексте обращения к международным правовым и судебным институтам говорится, что «28 апреля без предъявления каких-либо претензий к Кыргызстану, без объявления войны таджикские войска вероломно напали на Кыргызстан, атаковали границы во многих местах и подвергли бомбежке со всех видов вооружения приграничные села, поселки и военные гарнизоны Пограничной службы — по официальной сводке, убито 36 человек, включая 12-летнюю девочку и пятилетнего мальчика, ранено более 150 кыргызстанцев. Многие находятся в тяжелом состоянии в реанимации и больницах».

«Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено заранее подготовленным планом военными и сепаратистами, которые открыли огонь по гражданскому населению и методично сжигали захваченные села на нашей территории. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Кыргызстан целиком и полностью падает на таджикское правительство», — отмечается в петиции.

Мы должны призвать мировое сообщество за введение строгих санкций к руководству Республики Таджикистан с привлечением к ответственности по международному праву с выплатой компенсации за материальный и моральный ущерб. Из петиции к мировому сообществу граждан Кыргызстана

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.