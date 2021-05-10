Кабмин определился с размером компенсаций пострадавшим баткенцам

Министерство здравоохранения и социального развития вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров о выплате единовременной материальной помощи семьям погибших и пострадавшим во время конфликта 28-30 апреля и 1 мая в Баткенской области.

Как отмечается в справке-обосновании, на 4 мая численность умерших составляет 36 человек, пострадавших 153 человека.

Семьям погибших кыргызстанцев предлаегается выплатить по 1 миллиону сомов;

пострадавшим гражданам, получившим тяжелые телесные повреждения — по 100 тысяч;

пострадавшим, получившим менее тяжкие телесные повреждения — по 50 тысяч;

пострадавшим, получившим легкие телесные повреждения от пулевого ранения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья, — по 30 тысяч.

В документе отмечается, что предложение распространяется на гражданских лиц, поскольку в соответствии с законодательством страны военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов подлежат обязательному государственному личному страхованию на случай их гибели (смерти), увечья (ранения, контузии), потери здоровья в период исполнения обязанностей военной службы и правопорядка за счет средств республиканского бюджета.

По предварительным расчетам, на реализацию проекта постановления из государственного бюджетного резерва потребуется 51 миллион 556,5 тысячи сомов. Уточняется, что пока нет точных данных, сколько пострадавших имеет ту или иную тяжесть ранения, подтвержденных заключением судебно-медицинской экспертизы не имеются. «В связи с чем по согласованию с Министерством экономики и финансов расчет потребной суммы для пострадавших граждан подготовлен как получившим тяжелые телесные повреждения, то есть по 100 тысяч сомов», — поясняется в документе.

Кроме того, продолжается работа по дальнейшему выявлению погибших и пострадавших граждан. В связи с чем сумма на выплату материальной помощи может увеличиться.