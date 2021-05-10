Правозащитники назвали военным преступлением действия таджикских силовиков

Экспертная группа правозащитного цента «Бир дуйно Кыргызстан» составила заключение по пострадавшим в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе 28-29 апреля. Они выехали в Баткенскую область для документирования фактов военного преступления против мирных граждан Кыргызстана.

Собраны факты трех фокус-групп жертв. В первую входят мирные граждане, их 10 человек, двое из них инвалиды по состоянию здоровья, насильно захваченные и перенесшие пытки и истязания в Гафуровском РОВД Таджикистана. Им оказано содействие в заполнении Стамбульского протокола. Правовую поддержку жертв пыток обеспечивают адвокаты «Бир дуйно Кыргызстан». Пострадавших перевезли в Бишкек для эффективной врачебной и психологической помощи.

Собраны также материалы по женщинам и детям, получившим ранения во время обстрелов и нападений таджикских военных на территории КР.

Все официальные документы и факты военных преступлений будут переданы для приобщения к уголовному делу в Генпрокуратуру Кыргызстана и омбудсмену Токону Мамытову.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.