Инцидент на границе. В Пограничной службе рассказали подробности происшествия

В Пограничной службе ГКНБ рассказали 24.kg подробности инцидента на границе с Таджикистаном.

По данным ведомства, в местности Кум-Мазар Баткенского района граждане Таджикистана без согласования с кыргызской стороной начали проводить мероприятия по очистке песка с участка.

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На место прибыли пограничники Кыргызстана, представители местных органов власти и жители. На требования кыргызской стороны прекратить работы таджикская сторона не подчинилась. Более того, таджикистанцы попытались избить гражданина Кыргызстана. Далее словесная перепалка переросла в драку и закидывание камнями друг в друга.

В ходе конфликта со стороны пограничников соседней страны произведены выстрелы в сторону Кыргызской Республики. В ответ пограничники ПС ГКНБ произвели ответные выстрелы в сторону Таджикистана.

В результате перестрелки раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет.

В целях недопущения эскалации конфликта на месте находится начальник управления Пограничной службы ГКНБ по Баткенской области полковник Кыялбек Толонбаев.

В настоящее время в местности Кум-Мазар проводится встреча на уровне пограничных представителей сторон с участием представителей органов местного самоуправления и правоохранительных органов. Обстановка характеризуется как стабильная.