На спецсчет столицы для баткенцев поступило более 5 миллионов сомов

На спецсчет столицы для жителей Баткенской области поступило 5 миллионов 832 тысячи 545 сомов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, финансовую помощь оказали неравнодушные горожане, предприниматели, общественные деятели, журналисты и сотрудники муниципалитета. От физических лиц поступило 934 тысячи 520 сомов, юридических — 273 тысячи 437, от служб мэрии — 4 миллиона 207 тысяч 973,3, на счет «Элсом» — 416 тысяч 615.

В муниципалитете отметили, что полученные средства перечислены на специальный счет аппарата полномочного представителя правительства в Баткенской области.

Напомним, в последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.