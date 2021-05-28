Сохранить мир или развязать войну. Надо ли вооружать гражданское население

После очередного конфликта на границе, унесшего жизни 36 кыргызстанцев, депутаты задумались о том, чтобы вооружить гражданских. Группа парламентариев инициировала поправки в закон о пограничных уполномоченных, которые позволяют им применять оружие.

Кто такие уполномоченные

Закон о пограничных уполномоченных принят еще 3 марта 2015 года. По нему граждан, проживающих в приграничных территориях, можно привлекать к защите государственной границы Кыргызстана.

Пограничные уполномоченные по этому документу призваны оказывать помощь Пограничной службе, информируя их о происходящих инцидентах.

На сегодня в Кыргызстане 140 пограничных уполномоченных, в последние пять лет среди них появились пострадавшие, получившие ранения при исполнении служебных обязанностей.

Изначально в проекте закона предусматривалось разрешение уполномоченным на служебное огнестрельное оружие. Но тогда президент этот нормативно-правовой акт не подписал и вернул в Жогорку Кенеш с возражениями, поскольку в других законах право гражданского персонала на ношение, хранение и применение огнестрельного оружия и специальных средств не закреплено. И вот спустя время к этой идее вновь вернулись парламентарии.

Один из инициаторов нового законопроекта — экс-депутат ЖК Исхак Пирматов в интервью 24.kg подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы раздать оружие всему населению. «Никто не собирается выходить на улицу и выдавать оружие людям. В нашем законопроекте все четко регламентируется. Во многих районах местное население и пограничники живут как одна семья, все друг друга знают. И именно пограничники будут определять, кому можно дать этот статус уполномоченного», — отметил он.

По замыслу инициаторов оружие будут выдавать только при необходимости во время вооруженного конфликта, в остальное время оно будет находиться в войсковых частях. А самих уполномоченных как минимум дважды в год будут обучать и тренировать пограничники.

«Это не просто наша прихоть или какой-то популистский шаг. Я хорошо знаком с этим регионом. Конечно, в идеале хорошо, когда каждый делает свое дело, когда границей занимаются пограничники. Но у нас как всегда все печально. Я уже 3,5 года возглавляю парламентский комитет по международным делам, обороне и безопасности и каждый год, когда утверждаем бюджет Пограничной службы, выясняется, что она не получает требуемых денег», — отметил экс-нардеп.

Бюджет утверждается на 54 процента от потребности, а исполняется и того меньше. Исхак Пирматов

Депутат признает, что Погранслужбу необходимо тотально расширять, увеличивать финансирование, но пока бюджет это не позволяет сделать.

А кто будет отвечать?

Инициативой вооружить гражданское население боевым оружием соседние страны могут воспользоваться в своих интересах. Тот же Таджикистан может сделать заявление ОДКБ, другим международным организациям и принять ответные меры. Такое мнение высказал военный эксперт Мурат Бейшенов.

Безопасность границ, особенно территориальная безопасность, — это прерогатива государства. И государство должно решать эти вопросы: укреплять границы, обеспечивать вооружением, создавать условия для службы, предоставлять социальные льготы пограничникам и так далее. Мурат Бейшенов

«А вооружать уполномоченных, какие-то группы — это нигде не прописано в законах, Конституции. Кроме того, что такое оружие? Один магазин автомата — 30 патронов. Начнет уполномоченный, гражданский человек, стрелять, а если убьет пограничника или гражданина соседней страны, кто будет отвечать?» — отметил он.

Мурат Бейшенов считает, что необходимости изобретать велосипед нет, когда уже есть годами отработанный механизм мобилизации военнообязанного населения. Вот его можно призывать во время обострения ситуации, проводить регулярные сборы, обучать. «Но в этом случае человек знает, какую несет ответственность. Он правомерно может применять оружие, обязан подчиняться командирам. Все прописано уставами, нормативно-правовыми актами», — отметил он.

Выдача оружия чревата и тем, что им могут воспользоваться люди, ослепленные яростью. Во время последнего вооруженного конфликта с Таджикистаном горячие головы вышли к Дому правительства с требованием вооружить их и направить на границу. В итоге часть митингующих поехала в военкомат для того, чтобы записаться в добровольцы. Но на горящие рубежи не отправили никого.

Мурат Бейшенов считает, что есть риск того, что, получив оружие, отдельные граждане могут использовать его в преступных целях.

Хорошо, дали уполномоченному оружие, а потом он пойдет банк грабить? А если застрелит кого-то, какую уголовную ответственность будет нести? Кто отвечать будет? Депутаты, которые принимают закон? Мурат Бейшенов

«Потом раздадут оружие, а как его потом собирать будут? После событий 2010 года, когда люди разоружили несколько воинских частей, до сих пор большую часть оружия не вернули», — сказал он.

Зреть в корень

Экс-начальник Главного штаба Государственной пограничной службы ГКНБ Искендер Мамбеталиев отметил, что и сегодня прописан порядок применения оружия погрануполномоченными.

«Это разрешено только в том случае, когда они находятся в составе пограничного наряда, когда их привлекают к выполнению какого-то задания. Пограничные уполномоченные — это люди, которые на платной основе оказывают содействие в охране границы. Они состоят в штатах застав», — сказал он.

Искендер Мамбеталиев считает, что конфликты вооружением погрануполномоченных не решить. «Их может один-два на заставу, и что, они выиграют войну, остановят агрессию или каждого жителя сделать погрануполномоченным? Надо, как говорит Козьма Прутков, зреть в корень. Проблема в чем?

Надо наконец-то делимитировать границу. Как это сделаем, так и никакие погрануполномоченные не будут нужны, все постепенно наладиться. Искендер Мамбеталиев

Мурат Бейшенов добавляет, что необходимо развивать приграничные районы. «Я уже много лет говорю, что там необходимо открывать заводы, создавать рабочие места, строить детские сады, школы, больницы, чтобы люди, молодежь не уезжали из этих регионов в поисках лучшей жизни, а оставались в своих селах», — отметил он.