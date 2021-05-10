Президент России пока не планирует телефонного разговора с Садыром Жапаровым

Владимир Путин не планирует телефонных переговоров с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы Российской Федерации Дмитрия Пескова.

«Пока в графике нет», — сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли в ближайшее время такой контакт с учетом переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Во время встречи в Москве президенты Таджикистана и России обсудили и события в Баткенской области Кыргызстана. Отмечается, что, кроме ситуации в Афганистане, стороны уделили внимание также и другим региональным вопросам.

В частности, затронув события 29 апреля этого года на таджикско-кыргызской границе, Эмомали Рахмон подчеркнул твердую позицию правительства Таджикистана относительно мирного решения всех существующих проблем путем переговоров.

Ранее стало известно, что стороны описали два участка границы.