Тысячи защитных костюмов и миллион масок. Сколько помощи получил Кыргызстан

В Кыргызстане показатель заболеваемости коронавирусом среди врачей — один из самых высоких в мире. Число заразившихся официально уже достигло 175, это 26 процентов от общего числа больных (665), то есть каждый четвертый заразившийся COVID-19 в республике — медик.

Правительство неустанно и упорно твердит, что средств индивидуальной защиты и медицинских принадлежностей для борьбы с коронавирусом достаточно. Однако врачи продолжают жаловаться на нехватку. Даже элементарно масками не обеспечены, заявляют медики, не говоря уже о защитной экипировке. Они вынуждены буквально выпрашивать защитные костюмы и маски у вышестоящих органов через социальные сети.

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Редакция 24.kg попыталась выяснить, сколько защитных средств и от кого получил наш кабмин для предотвращения распространения коронавируса в стране.

Помощь поступает почти ежедневно и отовсюду. Помогают как международные организации и зарубежные партнеры, так и соседние государства. Но точных данных ни в правительстве, ни в республиканском штабе предоставить не могут.

По информации МИД, с начала марта помощь в виде средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких, на сумму более $15 миллионов уже оказали Россия, Китай, Япония, Корея, Турция, США, Швейцария, Узбекистан, Бельгия и другие.

В апреле за неполный месяц уже поступило несколько грузов с медикаментами, оборудованием и СИЗ.

Азиатский банк развития утвердил чрезвычайную медицинскую помощь в размере $200 тысяч, чтобы помочь Кыргызской Республике закупить медикаменты и оборудование. В рамках этой помощи АБР уже доставил в Минздрав 1,3 тысячи защитных костюмов и 20 тысяч медицинских масок.

Фонд «Сорос — Кыргызстан» ранее сформировал чрезвычайный фонд в $100 тысяч для борьбы с коронавирусом и передал аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реанимационный отдел Республиканской клинической инфекционной больницы.

В апреле фонд также в рамках поддержки кабинета министров в противодействии COVID-19 передал помощь Минтруда и соцразвития и ГСИН. Для министерства закуплены 4 тысячи пар медицинских перчаток, почти 3 тысячи пар бахил, 1 тысяча литров антисептиков и 10 защитных комбинезонов. Учреждениям ГСИН закупили и передали 10 тысяч медицинских перчаток, столько же бахил, 1 тысячу литров антисептиков и 30 специальных защитных костюмов.

Фонд «За международную толерантность» 16 апреля передал управлениям внутренних дел Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей 3 тысячи масок, столько же перчаток, 150 защитных костюмов и столько же защитных очков на сумму 285 тысяч сомов. По данным организации, инициатива стала возможна при финансовой поддержке посольства США в Кыргызстане.

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Программный офис ОБСЕ в Бишкеке заявил, что организация выделит нашей республике защитное снаряжение на сумму $100 тысяч. По сведениям программного офиса, уже переданы 7 тысяч респираторных масок N95, 8 тысяч пар медицинских перчаток, 2 тысячи комбинезонов, 850 защитных очков и 60 бесконтактных тепловизоров.

Всемирный банк в апреле одобрил выделение $12,15 миллиона Международной ассоциацией развития (МАР) на реализацию проекта по экстренному реагированию на COVID-19 в КР. Такое решение принял совет директоров ВБ. Плюс $9 миллионов из текущего проекта «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане» также будут направлены на борьбу с коронавирусом.

«В рамках проекта в специально отведенных больницах будут созданы новые или обновлены и полностью оснащены 10 отделений реанимации по восемь койко-мест каждое. Приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, мобильные рентгеновские аппараты, концентраторы кислорода и другое необходимое оборудование. Еще 20 отделений реанимации, 100 изоляторов в 24 больницах по всей стране будут отремонтированы в срочном порядке для обеспечения безопасности пациентов и персонала», — отметили в офисе Всемирного банка.

Программа развития ООН тоже начала поставку необходимых средств индивидуальной защиты врачам и медсестрам, которые находятся на передовой в борьбе с новым вирусом. Первоначальная поддержка включила в себя 50 тысяч медицинских масок и 2 тысячи респираторов.

ПРООН также обещала предоставить 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для пациентов и 6 тысяч 500 тестов на коронавирус. Общая сумма поддержки составляет $500 тысяч.

Помощь оказывают и другие государства, несмотря на то, что сами столкнулись с угрозой коронавируса. Не остались в стороне и ближайшие соседи. Помимо продуктов и финансовой помощи, присылают и средства защиты.

16 апреля на юг доставили гуманитарку из Узбекистана. Кроме 1 тысячи тонн муки, из соседней республики прислали 7 тысяч защитных комбинезонов, 7 тысяч респираторов, 20 тысяч пар перчаток, 500 комплектов защитных средств (маски, специальные очки и костюм), 500 защитных очков, 200 пирометров, 2 тысячи 600 упаковок медицинской марли и 1,4 тонны дезинфицирующего средства в качестве гуманитарной помощи.

Россия еще в марте выделила Кыргызстану 10 тысяч тест-систем для быстрой диагностики коронавируса. Позже наша страна вновь обратилась к РФ с просьбой помочь: выделить 100 тысяч тест-систем и 300 аппаратов искусственной вентиляции легких. В заявке от 24 марта, кроме тест-систем и ИВЛ, значились 200 стационарных и 300 портативных тепловизоров, 10 дезинфекционно-душевых автомобилей, 20 тысяч электронных браслетов для отслеживания людей на домашнем карантине, 10 тысяч костюмов биологической защиты. Первая партия помощи уже доставлена в Бишкек. Это 5 тысяч ПЦР-тестов с реагентами.

По данным штаба, на сегодня из России поступило 15 тысяч 700 тест-систем и 110 реагентов к ним.

Китай передал Кыргызстану 21 тысячу экспресс-тестов на коронавирус, а также гуманитарную помощь медикам юга. Двести комплектов, состоящих из одноразовых комбинезонов, медицинских очков, стерильных резиновых хирургических перчаток и бахил, передано медработникам Оша, Джалал-Абада, Ноокатского, Сузакского и Ала-Букинского районов. Кроме того, переданы инфракрасные термометры: в южную столицу и Ошскую область — 300 штук, в Джалал-Абадскую — 200 и в Баткенскую — 100.

От китайского города-побратима Фошань в Ош 8 апреля также поступили 100 спецкостюмов, 100 инфракрасных термометров и 30 тысяч медицинских масок.

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Правительство Швейцарии оснастило мобильные бригады при Чуйском областном центре семейной медицины и ЦСМ Первомайского района необходимыми средствами индивидуальной защиты на сумму более 3 миллионов сомов. В рамках проекта «Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане» переданы 2 тысячи 200 противоэпидемических защитных костюмов, 1 тысяча 335 защитных костюмов, 6 тысячодноразовых масок, 400 защитных очков, 99 респираторов, 490 фильтров для них, 9 тысяч 700 пар перчаток, 24 тысячи 100 одноразовых шпателей, 2 тысячи 980 флаконов антисептика (65 миллиграммов) и еще 100 — жидкости для обработки рук на спиртовой основе (900 миллиграммов), 2 тысячи 900 мешков для биологически опасных отходов и 30 пульсоксиметров.

Из официального Telegram-канала штаба стало известно, что из Турции в апреле поступило 200 упаковок тест-систем, 500 одноразовых масок, 200 защитных костюмов, 100 масок с фильтром, 12 очков. Еще 2 тысячи экспресс-тестов доставлено из Японии. Корея предоставила 500 пар медицинских перчаток, 10 литров антисептика.

Накануне штаб сообщил о поступившей помощи из ОАЭ. «Гуманитарный груз включает медицинские препараты и средства индивидуальной защиты. Оказание помощи стало возможным в результате договоренности, достигнутой по итогам телефонного разговора президента КР Сооронбая Жээнбекова с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заед Аль Нахайяном 6 апреля 2020 года», — сообщил штаб. Но не уточнил ни количество поступившей помощи, ни сумму.

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Фонд Исмаила Матраимова передал Министерству здравоохранения 20 тысяч экспресс-тестов и 2 аппарата ИВЛ.

Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов в борьбе с коронавирусом решил поддержать сотрудников МЧС, передав им 1 тысячу защитных костюмов L1.

Еще один аппарат ИВЛ в Таласскую областную больницу передало ОсОО «Альянс Алтын», разрабатывающее месторождение Джеруй. Отметим, что на сегодня в этом регионе не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Другая золотодобывающая компания ZiJin Mining (ОсОО «Алтынкен») оказала помощь на общую сумму $200 тысяч. Корпорация передала Минздраву 5 тысяч медицинских очков, 25 тысяч пар перчаток, 10 тысяч защитных костюмов, 100 портативных термометров и 50 тепловизоров.

Гуманитарная помощь нашей республике поступила также от китайского миллиардера и основателя Alibaba Джека Ма. 10 апреля в Бишкек прилетел борт с защитными костюмами, масками и бесконтактными термометрами на сумму более $255 тысяч. В частности, гуманитарная помощь, состоящая из 20 тысяч 160 защитных масок, 5 тысяч специальных масок, 180 тысяч одноразовых масок, 5 тысяч 10 защитных костюмов, 100 бесконтактных термометров, направлена в Ноокатский, Сузакский и Ала-Букинский районы, Ош и Джалал-Абад.

Мэрия южной столицы сообщила, что национальное движение «Мекеним» передало больницам Оша 100 комплектов защитной одежды многократного использования и 10 тысяч масок.

Еще 30 комплектов защитных средств собрали активисты южной столицы, они передали их областной больнице.

ВОЗ передала Кыргызстану 64 ПЦР-теста для проведения 6 тысяч 720 анализов на диагностику COVID-19. Отметим, что эта партия Министерству здравоохранения в качестве гуманитарной помощи является третьей, ранее поставлены 2 тысячи 600 тест-наборов в страну по линии ВОЗ в феврале и марте.

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом после неоднократных запросов СМИ проинформировать общественность о наличии специальных защитных средств для медиков в итоге озвучил цифры. Они весьма впечатляющие. Однако ни в Минздраве, ни в республиканском штабе, ни в правительстве не смогли уточнить, какой объем предоставлен в качестве гуманитарной помощи, а сколько куплено на бюджетные деньги или средства, поступающие на спецсчет.

Минздрав Кыргызстана в марте и апреле лишь трижды объявлял о закупке необходимых медицинских средств.

22 марта куплено 5 тысяч экспресс-тестов на средства из специального счета по недопущению распространения коронавируса на территории страны. 9 апреля КР закупила у Турции 30,4 тысячи тест-систем ПЦР с реагентами для диагностики коронавируса. На закупку потратили грантовые средства через фонд Fael Khair Program при Исламском банке развития.

При содействии посольств Кыргызстана в Беларуси и России в нашу республику доставлены 100 упаковок реагентов и компонентов для ПЦР-тестов, приобретенных в Минске.

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В кабмине ранее заявили, что из 1 миллиарда 686 миллионов сомов, предусмотренных из госбюджета для борьбы с коронавирусом, 30 миллионов выделят Министерству здравоохранения.

Большая часть поддержки для борьбы с коронавирусом поступает в денежной форме. К примеру, Кувейтский благотворительный фонд «Ас-Сафа» выделил $200 тысяч, из них 2 миллиона сомов перевели на специализированный счет Минфина КР. Помимо этого, фонд передал аппарат ИВЛ в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

Правительство Германии обещало выделить нашему государству 500 тысяч евро для принятия мер по защите от коронавируса. Уточняется, что средства будут распределены между ВОЗ и Красным Полумесяцем. В данное время идет оформление необходимых документов.

По данным сайта help.covid.kg, на 18 апреля на специальный счет для борьбы с коронавирусом, который открыт Минздравом, поступило 132 миллиона 310 тысяч 808 сомов, израсходовано 25 миллионов 81 тысяча 562 сома. При этом на портале скрыли имена и все данные тех, кому перечисляют средства со счета Министерства здравоохранения.

На счете Министерства труда и социального развития собрано 16 миллионов 121 тысяч 47 сомов, израсходовано 13 миллионов 379 тысяч 996 сомов.

На счете же мэрии столицы собралось 3 миллиона 395 тысяч 726 сомов, из них потратили 2 миллиона 681 тысячу 441 сом.

Тем временем врачи продолжают жаловаться на отсутствие средств индивидуальной защиты, президент продолжает требовать у правительства устранять недостатки в системе здравоохранения, а число зараженных коронавирусом контактным путем стремительно растет.