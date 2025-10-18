15:08
Сезон гриппа и COVID-19. ВОЗ призывает сделать прививки, не ожидая пика ОРВИ

Всемирная организация здравоохранения напоминает, что вскоре начнется рост заболеваемости гриппом и призывает защищаться прививками.

Наряду с другими респираторными вирусами, включая COVID-19, циркуляция которых активизировалась этим летом, грипп представляет серьезную угрозу для здоровья населения, особенно — для людей старшего возраста, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями и с ослабленным иммунитетом. Научные данные однозначно говорят о том, что наилучшим способом защитить себя от тяжелого течения болезни и осложнений остается вакцинация, говорится в сообщении.

«Вирус гриппа постоянно мутирует, поэтому каждый год ученые должны соответствующим образом обновлять состав вакцин, отражая изменения в циркулирующих штаммах вируса. Более того, защита, полученная благодаря вакцинации, со временем ослабевает. Важно делать прививку против гриппа каждый год. Вакцинация против гриппа в начале сезона поможет защитить вас и людей вокруг вас от доминирующих в этом году штаммов.

Аналогичным образом вакцины от COVID-19 тоже обновляются по мере появления новых вариантов вируса, а защита, полученная благодаря вакцинации, постепенно ослабевает. Поэтому тем, кто имеет право на вакцинацию, также следует укреплять свой иммунитет перед COVID-19, своевременно делая прививки.

Вакцинация снижает риск тяжелого течения болезни, развития осложнений и необходимости госпитализации. Она спасает жизни и помогает системам здравоохранения справляться с нагрузкой в напряженные зимние месяцы. Недавнее исследование, основанное на данных из нескольких стран европейского региона, показало, что в период с января 2022 года по ноябрь 2023 года вакцинация против COVID-19 позволила снизить риск госпитализации в течение шести месяцев после вакцинации более чем наполовину», — отмечают в ВОЗ.

Сделайте прививку, как только у вас будет такая возможность. ВОЗ дает несколько рекомендаций.

  • Если вы заболели, оставайтесь дома.
  • Если у вас появились симптомы болезни, носите маску.
  • Чихая, прикрывайте рот и нос.
  • Регулярно мойте руки.
  • Регулярно проветривайте помещения.
