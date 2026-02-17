21:09
Происшествия

В Бишкеке разыскивают 17-летнюю студентку колледжа

17 февраля 2026 года в УВД Ленинского района с заявлением обратилась гражданка А.А. Она попросила оказать содействие в розыске несовершеннолетней дочери — Аккийизовой Айлун, 2008 года рождения.

пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека
Фото пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека. Аккийизова Айлун

По данным милиции, 16 февраля примерно в 09.00 девушка вышла из дома и направилась в колледж при КГТУ имени Раззакова. Обратно она не вернулась. В тот же день около 14.30 вышла на связь и сообщила, что после занятий будет дома через два–три часа. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Ленинского района.

Приметы: рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, вес примерно 60–65 килограммов, длинные каштановые волосы, карие глаза, особых примет на лице нет.

Была одета в желтый плащ, черные джинсы, белые ботинки, коричневую кофту. При себе имела коричневую сумку.

Если вам известно что-либо о местонахождении девушки, милиция просит сообщить по телефонам: 0770317459, 0702494730 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362428/
