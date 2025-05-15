Как перенести аномальную жару в Бишкеке. Советы медиков

В Бишкеке два дня, 16-18 мая, ожидается повышение температуры почти до +40 градусов. Такой прогноз дают синоптики, а МЧС разослало штормовое предупреждение. Как сохранить здоровье в такую жару, напомнили в Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации.

Медики отмечают: аномально жаркую погоду плохо переносит и здоровый человек, не говоря о тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой и страдает хроническими заболеваниями.

При такой погоде обострение протекает более тяжело. Еще одна важная опасность, о которой стоит помнить в жару, — кишечные инфекции, особенно у детей младшего возраста, и пищевые отравления — их риск возрастает в несколько раз.

Что делать при аномальной жаре: по возможности избегайте прямых солнечных лучей и старайтесь находиться в тени;

носите головной убор и светлую просторную одежду из натуральных тканей. Одежда из синтетики может привести к кожным заболеваниям;

пейте больше жидкости (2,5-3 литра): лучше всего кипяченую воду, остуженную до комнатной температуры, без газа, подкисленный лимоном холодный зеленый или черный чай. От газированных и алкогольных напитков лучше отказаться;

следите, чтобы вода не была чрезмерно холодной, так как увеличивается риск заболеть ангиной и ОРЗ в связи с тем, что происходит снижение иммунитета;

купание — хороший способ охладить организм. Следует соблюдать правила купания и ни в коем случае не употреблять алкоголь;

не купайтесь в водоемах, где это не рекомендуется или вовсе запрещено.

Чтобы не заболеть кишечной инфекцией: часто и тщательно мойте руки с мылом — после возвращения домой с улицы, перед едой, во время приготовления пищи, после посещения туалета и общественного транспорта;

перед употреблением овощи, фрукты и ягоды тщательно мойте под проточной водопроводной водой;

у продавца требуйте сертификат качества реализуемой продукции;

соблюдайте чистоту на кухне, не накапливайте пищевые отходы и для защиты от мух повесьте на окна специальные сетки;

в частных домах туалеты содержите в чистоте, своевременно проводите уборку с применением дезинфицирующих средств, так как создаются хорошие условия для массового размножения мух, которые переносят болезнетворные микробы;

не приобретайте продукты питания у случайных лиц, в местах уличной торговли или на рынках;

в домашних условиях соблюдайте правила гигиены при приготовлении горячих и холодных блюд, сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся. Сырые продукты и готовую пищу нужно хранить раздельно;

для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными ножами и разделочными досками;

скоропортящиеся продукты и готовую пищу храните только в холодильнике при температуре от +2 до +8 градусов;

не увлекайтесь остатками праздничной еды, готовые остатки пищи храните в холодильниках не более суток и подвергайте повторной термической обработке блюда предыдущего дня.

Какие заболевания обостряются при повышении температуры? Чаще всего в жару большому риску подвергаются пожилые люди, которые входят в группу риска. К ним относят больных сахарным диабетом, артериальной гипертензией, людей с повышенным уровнем холестерина в крови и наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, страдающих избыточным весом.