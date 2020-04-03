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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия коронавируса. Азиатский банк развития выделит Кыргызстану $200 тысяч

Азиатский банк развития утвердил чрезвычайную медицинскую помощь в размере $200 тысяч, чтобы помочь Кыргызской Республике закупить медикаменты и оборудование. Об этом сообщили в представительстве АБР в КР.

По его данным, Азиатский банк развития предоставит дополнительные гранты и кредиты для восполнения дефицита финансирования, укрепления системы здравоохранения республики и повышения ее способности реагировать на пандемию.

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Он также проводит исследование совместно с Программой развития ООН по влиянию COVID-19 на бедные и уязвимые сообщества. 

Как отмечается, 18 марта 2020 года АБР объявил о первоначальном пакете в размере около $6,5 миллиарда для удовлетворения неотложных потребностей своих развивающихся стран-участниц, включая Кыргызскую Республику, в их борьбе с пандемией COVID-19. Организация готова предоставить дальнейшую финансовую помощь и рекомендации, как того потребует ситуация. 

Напомним, что сегодня состоялся телефонный разговор главы государства Сооронбая Жээнбекова с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/149063/
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