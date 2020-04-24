Военнослужащие Кыргызстана получили гуманитарную помощь от Китая

Китай передал гуманитарную помощь Госкомитету по делам обороны Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото пресс-службы Госкомитета по делам обороны. Военнослужащим Кыргызстана раздадут гумпомощь от Китая

По ее данным, гумпомощь в виде масок, защитных костюмов, медицинских очков, перчаток, бесконтактных термометров на сумму $10 тысяч передала посол КНР в КР г-жа Ду Дэвэнь.

Отмечается, что средства индивидуальной защиты распределят среди военнослужащих, которые обеспечивают режим чрезвычайного положения на блокпостах страны.