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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Военнослужащие Кыргызстана получили гуманитарную помощь от Китая

Китай передал гуманитарную помощь Госкомитету по делам обороны Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

пресс-службы Госкомитета по делам обороны
Фото пресс-службы Госкомитета по делам обороны. Военнослужащим Кыргызстана раздадут гумпомощь от Китая

По ее данным, гумпомощь в виде масок, защитных костюмов, медицинских очков, перчаток, бесконтактных термометров на сумму $10 тысяч передала посол КНР в КР г-жа Ду Дэвэнь.

Отмечается, что средства индивидуальной защиты распределят среди военнослужащих, которые обеспечивают режим чрезвычайного положения на блокпостах страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151011/
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