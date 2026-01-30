18:19
Общество

США заблокировали зарубежные программы на сумму около $30 миллиардов

США ввели новые ограничения на зарубежную помощь, запретив финансирование программ, связанных с разнообразием, равными возможностями и инклюзивностью (diversity, equity, inclusion — DEI), а также инициатив в сфере планирования семьи и так называемой «гендерной идеологии». Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Госдепартамент распорядился, чтобы американские дипломатические представительства по всему миру пересмотрели действующие программы помощи на предмет соответствия новым правилам. 

Они вступят в силу 26 февраля. Общий объем затронутого финансирования оценивается примерно в $30 миллиардов.

Ограничения распространяются как на иностранные неправительственные организации, так и на структуры, базирующиеся в Соединенных Штатах. При этом иностранным НПО запрещается использовать средства даже от неамериканских доноров, если цели программ подпадают под перечень направлений, которые администрация США считает «радикальной идеологией».

Госсекретарь Марко Рубио допустил возможность ряда исключений, подчеркнув, что меры не должны подорвать «программы по спасению жизней, реагированию на стихийные бедствия и другие критически важные приоритеты».

Напомним, одним из первых указов Дональда Трампа после инаугурации стала отмена программ, направленных на поддержку различных социальных и гендерных групп, во всех федеральных ведомствах страны. В администрации заявляли, что такие инициативы приводят к «позитивной дискриминации», когда при приеме на работу или распределении ресурсов учитываются расовые, гендерные и иные признаки, а не профессиональные качества.

Позднее Департамент эффективности правительства начал расторжение контрактов, связанных с подобными программами в сферах образования и здравоохранения. Вслед за этим ряд американских корпораций объявил об отказе от этих принципов при найме сотрудников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359978/
