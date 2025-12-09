20:32
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Власть

ООН просит выделить $33 миллиарда для помощи в 50 странах в 2026 году

ООН просит выделить ей $33 миллиарда для помощи 135 миллионам человек в 50 странах в следующем году. Об этом говорится в опубликованном докладе Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA), посвященном глобальному гуманитарному призыву на 2026-й.

В документе говорится, что ООН и ее партнеры обращаются с призывом к мировому сообществу в первую очередь выделить $23 миллиарда для оказания неотложной помощи 87 миллионам человек. Они пострадали из-за войн, климатических бедствий, землетрясений, эпидемий и голода.

Обновленный план представлен на фоне резких сокращений гуманитарных программ в этом году, а также рекордного количества смертоносных нападений на сотрудников гуманитарных организаций. Документ включает подробные планы для 29 кризисных зон. Самый масштабный из них касается палестинской территории, где для помощи 3 миллионам человек необходимо $4,1 миллиарда, еще $2,9 миллиарда нужно для Судана, где наблюдается крупнейший в мире кризис перемещения населения, и $2,8 миллиарда — для Сирии.

Координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер напомнил, что на гуманитарный план на 2025 год выделено лишь $12 миллиардов (самый низкий показатель за десятилетие). Он также подчеркнул необходимость усилить защиту гуманитарных сотрудников «не просто заявлениями об обеспокоенности, а привлечением к ответственности тех, кто нас убивает и кто дает оружие тем, кто нас убивает».

Напомним, в этом году система ООН сократила тысячи рабочих мест, особенно в своих агентствах по миграции и делам беженцев, а офис Генерального секретаря Антониу Гутерриша начал проверку деятельности ООН.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353971/
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
Молодежь призывают принять участие в глобальном опросе ООН на тему безопасности
В ГКНБ подтвердили: кыргызстанец, попавший в сюжет BBC, погиб в Сирии
Кыргызстан продвигают в непостоянные члены Совбеза ООН на 2027-2028 годы
Миллионы рабочих мест под угрозой из-за стремительного развития ИИ
Европа не справляется с задачей раннего выявления и лечения ВИЧ
На 100 трудоспособных людей в Центральной Азии приходится около 60 иждивенцев
В Бишкеке обсудили продвижение национальных программ КР по итогам саммита в Дохе
ЮНЭЙДС: В борьбе с ВИЧ наступил самый серьезный кризис за последние годы
ООН: Каждый день 137 женщин и девочек погибают от рук своих партнеров или родных
Итоги саммита ООН в Бразилии. Климатическое финансирование расширят
Популярные новости
За&nbsp;счет личных средств главы ГКНБ и&nbsp;мэра в&nbsp;Оше построили мавзолей За счет личных средств главы ГКНБ и мэра в Оше построили мавзолей
Массовые нарушения: на&nbsp;нескольких участках отменили итоги голосования Массовые нарушения: на нескольких участках отменили итоги голосования
Узбекистан начнет финансирование строительства &laquo;Камбар-Аты-1&raquo; в&nbsp;следующем году Узбекистан начнет финансирование строительства «Камбар-Аты-1» в следующем году
Кабмин изменил правила проведения конкурсов &laquo;Учитель года&raquo; и&nbsp;&laquo;Воспитатель года&raquo; Кабмин изменил правила проведения конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; наградил первых победителей акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» наградил первых победителей акции «20 миллионеров»
MEGA подтверждает международный уровень качества по&nbsp;стандарту ISO 9001:2015 MEGA подтверждает международный уровень качества по стандарту ISO 9001:2015
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
9 декабря, вторник
20:23
ООН просит выделить $33 миллиарда для помощи в 50 странах в 2026 году ООН просит выделить $33 миллиарда для помощи в 50 стран...
20:02
Кыргызстан получил престижную награду Russian Traveler Awards в Москве
19:45
Модернизация электросетей в Бишкеке: проложили 10 километров новых кабелей
19:25
В 2026 году в Бишкеке пройдет чемпионат Азии по спортивной борьбе
19:03
В Саудовской Аравии усилили запрет на фото и видео в аль-Хараме