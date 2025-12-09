ООН просит выделить $33 миллиарда для помощи в 50 странах в 2026 году

ООН просит выделить ей $33 миллиарда для помощи 135 миллионам человек в 50 странах в следующем году. Об этом говорится в опубликованном докладе Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA), посвященном глобальному гуманитарному призыву на 2026-й.

В документе говорится, что ООН и ее партнеры обращаются с призывом к мировому сообществу в первую очередь выделить $23 миллиарда для оказания неотложной помощи 87 миллионам человек. Они пострадали из-за войн, климатических бедствий, землетрясений, эпидемий и голода.

Обновленный план представлен на фоне резких сокращений гуманитарных программ в этом году, а также рекордного количества смертоносных нападений на сотрудников гуманитарных организаций. Документ включает подробные планы для 29 кризисных зон. Самый масштабный из них касается палестинской территории, где для помощи 3 миллионам человек необходимо $4,1 миллиарда, еще $2,9 миллиарда нужно для Судана, где наблюдается крупнейший в мире кризис перемещения населения, и $2,8 миллиарда — для Сирии.

Координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер напомнил, что на гуманитарный план на 2025 год выделено лишь $12 миллиардов (самый низкий показатель за десятилетие). Он также подчеркнул необходимость усилить защиту гуманитарных сотрудников «не просто заявлениями об обеспокоенности, а привлечением к ответственности тех, кто нас убивает и кто дает оружие тем, кто нас убивает».

Напомним, в этом году система ООН сократила тысячи рабочих мест, особенно в своих агентствах по миграции и делам беженцев, а офис Генерального секретаря Антониу Гутерриша начал проверку деятельности ООН.