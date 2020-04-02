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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Китай передал Кыргызстану 21 тысячу экспресс-тестов на коронавирус

Правительство Китая передало Кыргызстану 21 тысячу реагентов SARS CoV-2 Antibody test для быстрой диагностики коронавируса. Об этом сообщает республиканский штаб. 

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Экспресс-тесты позволят в течение 20 минут определить наличие коронавируса.

«В случае положительной серологической реакции в обязательном порядке будет проводиться ПЦР-анализ. Подобные тесты показали положительный опыт в диагностике нового коронавируса в КНР, Южной Корее и других странах», — говорится в сообщении.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148973/
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