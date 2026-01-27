12:39
Индия передаст Кыргызстану линейный ускоритель

В Бишкеке на торжественном приеме посольства Индии по случаю 77-й годовщины Дня республики объявили о передаче Кыргызстану современного медицинского оборудования для лечения онкологических заболеваний.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, государственных органов, деятели культуры и искусства.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в КР Бирендер Сингх Ядав сообщил, что в ближайшее время группа военнослужащих из Кыргызстана отправится в Индию для подготовки по ведению боевых действий в условиях высокогорья.

Он отметил, что партнерство между странами будет особенно активным в 2026 году в связи с председательством КР в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он заверил в полной поддержке индийской стороной инициатив нашей республики в рамках председательства.

Посол добавил, что, несмотря на пока не высокий уровень товарооборота, страны обладают значительным потенциалом для наращивания взаимной торговли. В этом контексте подчеркнута важность скорейшего завершения переговоров по соглашению о свободной торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом.

Также подписаны меморандумы о взаимопонимании по проектам «Создание IТ-лаборатории в Кыргызском экономическом университете» и «Улучшение технической базы и инфраструктуры Центра общеврачебной практики Лейлекского района Баткенской области». Их реализация направлена на улучшение социально-экономического положения местного населения.

Индийская сторона сообщила о планах передать линейный ускоритель Siddharth II для укрепления потенциала КР в сфере лечения онкологических заболеваний.

Планируется также заменить источник кобальта-60 для ранее подаренного аппарата Bhabhatron II в Национальном центре онкологии и гематологии в Бишкеке.

Посол Индии выразил благодарность правительству Кыргызстана за обеспечение безопасности и благополучия индийской диаспоры, в особенности студентов-медиков, отметив ее вклад в укрепление дружественных связей между народами двух государств.

Заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев отметил, что за годы сотрудничества КР и Индия выстроили устойчивые двусторонние отношения, основанные на принципах равноправия, доверия и взаимных интересов. По его словам, взаимодействие между странами последовательно развивается в политической, торгово-экономической, образовательной, культурно-гуманитарной и медицинской сферах.

Чиновник подчеркнул, что недавнее открытие прямого авиарейса Бишкек — Дели отечественной авиакомпанией TezJet является наглядным свидетельством взаимной заинтересованности народов двух государств в расширении контактов.
