Индия передаст Кыргызстану линейный ускоритель

В Бишкеке на торжественном приеме посольства Индии по случаю 77-й годовщины Дня республики объявили о передаче Кыргызстану современного медицинского оборудования для лечения онкологических заболеваний.
В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, государственных органов, деятели культуры и искусства.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в КР Бирендер Сингх Ядав сообщил, что в ближайшее время группа военнослужащих из Кыргызстана отправится в Индию для подготовки по ведению боевых действий в условиях высокогорья.
Он отметил, что партнерство между странами будет особенно активным в 2026 году в связи с председательством КР в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он заверил в полной поддержке индийской стороной инициатив нашей республики в рамках председательства.
Также подписаны меморандумы о взаимопонимании по проектам «Создание IТ-лаборатории в Кыргызском экономическом университете» и «Улучшение технической базы и инфраструктуры Центра общеврачебной практики Лейлекского района Баткенской области». Их реализация направлена на улучшение социально-экономического положения местного населения.
Индийская сторона сообщила о планах передать линейный ускоритель Siddharth II для укрепления потенциала КР в сфере лечения онкологических заболеваний.
Планируется также заменить источник кобальта-60 для ранее подаренного аппарата Bhabhatron II в Национальном центре онкологии и гематологии в Бишкеке.
Посол Индии выразил благодарность правительству Кыргызстана за обеспечение безопасности и благополучия индийской диаспоры, в особенности студентов-медиков, отметив ее вклад в укрепление дружественных связей между народами двух государств.
Чиновник подчеркнул, что недавнее открытие прямого авиарейса Бишкек — Дели отечественной авиакомпанией TezJet является наглядным свидетельством взаимной заинтересованности народов двух государств в расширении контактов.