Ташиев помог достроить дом отцу троих детей, потерявшему ноги в ДТП

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил дом жителя села Исмаил Сокулукского района Азата Жусуева и вручил ему ключи и правоустанавливающие документы на новое жилье.

Азату Жусуеву 44 года, он отец троих детей. В 2023 году он выехал на заработки в Россию, чтобы завершить строительство собственного дома. В ноябре 2024-го мужчина попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого лишился обеих ног. После длительного лечения он вернулся в Кыргызстан и из-за утраты трудоспособности не смог продолжить строительство, обратившись за помощью через социальные сети.

Отмечается, что в семье Жусуевых также есть еще один человек с инвалидностью. С учетом сложившейся ситуации председатель ГКНБ оказал семье помощь, и менее чем за месяц строительство дома было полностью завершено. Пятикомнатное жилье оснащено всеми необходимыми условиями и бытовой мебелью.

Во время визита Камчыбек Ташиев поздравил семью с новосельем и пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Кроме того, глава ГКНБ встретился с жителями села Исмаил и выслушал их обращения. Сельчане сообщили об отсутствии спортивного комплекса для детей. В ответ он пообещал содействовать строительству современного спортивного комплекса и футбольного поля.

Также сообщается о планах по ремонту и реконструкции дорог в неудовлетворительном состоянии в селе и строительстве дома для еще одной социально уязвимой многодетной семьи.