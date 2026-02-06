19:59
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Власть

Ташиев помог достроить дом отцу троих детей, потерявшему ноги в ДТП

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил дом жителя села Исмаил Сокулукского района Азата Жусуева и вручил ему ключи и правоустанавливающие документы на новое жилье. 

Азату Жусуеву 44 года, он отец троих детей. В 2023 году он выехал на заработки в Россию, чтобы завершить строительство собственного дома. В ноябре 2024-го мужчина попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого лишился обеих ног. После длительного лечения он вернулся в Кыргызстан и из-за утраты трудоспособности не смог продолжить строительство, обратившись за помощью через социальные сети.

Отмечается, что в семье Жусуевых также есть еще один человек с инвалидностью. С учетом сложившейся ситуации председатель ГКНБ оказал семье помощь, и менее чем за месяц строительство дома было полностью завершено. Пятикомнатное жилье оснащено всеми необходимыми условиями и бытовой мебелью.

Во время визита Камчыбек Ташиев поздравил семью с новосельем и пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Кроме того, глава ГКНБ встретился с жителями села Исмаил и выслушал их обращения. Сельчане сообщили об отсутствии спортивного комплекса для детей. В ответ он пообещал содействовать строительству современного спортивного комплекса и футбольного поля.

Также сообщается о планах по ремонту и реконструкции дорог в неудовлетворительном состоянии в селе и строительстве дома для еще одной социально уязвимой многодетной семьи.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360975/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
США заблокировали зарубежные программы на сумму около $30 миллиардов
Индия передаст Кыргызстану линейный ускоритель
Кабмин утвердит статус Центра охраны материнства и детства имени Алиймы Ташиевой
В Таласе семье погибшего сотрудника ГКНБ оказана материальная поддержка
Камчыбек Ташиев: За убийство женщины пощады не будет — наказание неизбежно
ООН просит выделить $33 миллиарда для помощи в 50 странах в 2026 году
Ташиев о новых проектах: платная дорога в Кемине и солнечные станции в селах
Ташиев: Недра Долпрана стоят $10 миллиардов, но государство не получило ни сома
Веерных отключений не будет. Майнинг-фермы приостановят до апреля — Ташиев
Скачки закончились арестом: в Манасе задержали пятерых участников аламан улака
Популярные новости
Жапаров: Один генерал присвоил более 70&nbsp;автошкол, превратив их&nbsp;в&nbsp;личный бизнес Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами
Назначена директор государственного предприятия &laquo;Центр единого окна&raquo; при ГТС Назначена директор государственного предприятия «Центр единого окна» при ГТС
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у&nbsp;Жогорку Кенеша Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
6 февраля, пятница
19:48
Взрыв у мечети в Исламабаде: 31 погибший, десятки раненых Взрыв у мечети в Исламабаде: 31 погибший, десятки ранен...
19:45
Международные эксперты поддержали реформы дорожной безопасности в Кыргызстане
19:31
Ташиев помог достроить дом отцу троих детей, потерявшему ноги в ДТП
19:30
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
19:20
Администрация Трампа может одобрить возобновление международной помощи КНДР