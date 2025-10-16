16:14
Общество

Насколько опасен штамм коронавируса «стратус», рассказал Геннадий Онищенко

Насколько опасен штамм коронавируса «стратус», рассказал заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста «Биобезопасность стран ЕАЭС».

По его словам, коронавирусная пандемия завершилась, и появляемые субштаммы контролируются.

«О них никто не забывает, на профессиональном уровне ведется постоянный мониторинг. «Стратус» как близкий родственник «омикрона» свой эпидемический потенциал исчерпал», — сказал Геннадий Онищенко.

Ранее сообщалось, что новый вариант SARS-CoV-2 XFG, получивший неофициальное название «стратус», впервые выявили 27 января 2025 года в Канаде.

Симптомы XFG во многом повторяют признаки других вариантов ковида и обычно переносятся легко. Среди них чаще всего отмечают:

  • лихорадку;
  • озноб;
  • сухой раздражающий кашель;
  • боль в горле;
  • осиплость или хрипоту голоса;
  • насморк;
  • головную боль;
  • общую слабость и усталость;
  • ломоту в мышцах.

«Стратус» протекает легко у здорового молодого человека. Рекомендуются мытье рук, обильное питье, частое проветривание помещений, больному — самоизолироваться от остальных членов семьи. Не заниматься самолечением, а обращаться к врачу. Чтобы оставаться здоровым, важны сбалансированное питание, полноценный сон, одежда по погоде, физические нагрузки, прививка от гриппа», — добавил Геннадий Онищенко.
